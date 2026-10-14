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Quand la poésie s’échappe de la page

Denis Lord
Denis Lord 14 octobre 2026
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Quand la poésie s’échappe de la page - Denis Lord : Culture

« Je voulais faire du roman expérimental et à l’Hexagone, on m’a dit que c’était de la poésie, partage Emmanuel Simard. […] Je travaille en prose, le vers, avec mon souffle à moi, me contraint. » (Photo - Denis Lord)

« L’encre du matin, je la bois avec la vigilance des pauvres… » : c’est à ces mots, et d’autres encore, qu’Emmanuel ­Simard conviait le public le 27 septembre dernier, à la ­Chapelle du 1er rang.


Dans le cadre des ­Journées de la ­Culture, M. Simard, ­Chef de division culture, tourisme et communauté à ­Lac-Mégantic, proposait une lecture intégrale de son cinquième recueil de poésie, ­Lettres au ciel blanc, finaliste aux prix littéraires du ­Gouverneur général en 2024.

Une trame sonore signée ­Gilles ­Matte ajoutait sa voix à l’interprétation de poèmes d’essence méditative. La nature, de l’immensément petit et l’infiniment grand, s’y avère une source privilégiée d’inspiration. « J’écoute la respiration des tourbières et les quelques phrases de notre grande réserve d’étoiles, écrit ­Emmanuel ­Simard. Ce que nous vivons comme perdu n’est pas perdu. »

Avec humour et sensibilité, il a répondu aux nombreuses questions d’un public pour ainsi dire conquis, portant sur son parcours, son processus de création, son rapport à la nature ou sa position sur l’intelligence artificielle.

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