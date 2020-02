Des souris et des hommes sur les planches le 5 février - : Culture Théâtre

Les comédiens Benoît McGinnis et Guillaume Cyr, incarnant respectivement George et Lennie. (Photo Caroline Laberge)





George et Lennie rêvent. De liberté, de prospérité et d’un peu de bon temps. Inséparables, ils voyagent de ferme en ferme, travaillant dur afin de réunir assez d’argent pour réaliser leur projet: posséder leur propre terre, élever des lapins et goûter au bonheur tranquille. Prémices de la pièce Des souris et des hommes, un chef-d’oeuvre de la littérature américaine revisité par la compagnie de théâtre Duceppe, de passage le mercredi 5 février, 19h, sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac.

George, débrouillard et protecteur, veille depuis toujours sur Lennie, son ami simple d’esprit. Pourvu d’une force herculéenne, Lennie aime caresser tout ce qui est doux de ses mains redoutables. Dans cette vie de misère, de labeur et de survie, où prime généralement le chacun pour soi, George et Lennie comptent l’un sur l’autre. Ils se heurteront, malgré cela, à une cruelle fatalité.

Tragédie puissante, Des souris et des hommes dépeint l’humanité à son état brut. Mise en scène Vincent-Guillaume Otis, l’oeuvre de John Steinbeck réunit les comédiens Benoit McGinnis, Guillaume Cyr, Nicolas Centeno, Maxim Gaudette, Mathieu Gosselin, Marie-Pier Labrecque, Martin-David Peters, Luc Proulx et Gabriel Sabourin.

De nombreuses fois adapté pour la scène, le cinéma et la télévision, le texte emprunte cette fois une langue vive et fulgurante avec une traduction signée Jean-Philippe Lehoux. Alors que le mythe du rêve américain continue de produire son lot de démunis et de laissés-pour-compte, cette fable intemporelle sur l’amitié et la quête de liberté trouve toujours écho aujourd’hui.

Pour cette prestation théâtrale offerte par le Comité culturel Mégantic, les billets sont en vente à la pharmacie Jean Coutu de Lac-Mégantic, en ligne via lacmegantic.tuxedobillet.com ou directement au guichet de la Salle Montignac le soir du spectacle.