L'abbé Guy Boulanger nommé évêque du diocèse de Rouyn-Noranda - : Actualités

L’abbé devenu Mgr Guy Boulanger

L’abbé Guy Boulanger, prêtre de l’archidiocèse de Sherbrooke, a été nommé par le pape François pour devenir le 3e évêque du diocèse de Rouyn-Noranda. Mgr Boulanger succède ainsi à Mgr Dorylas Moreau, décédé en octobre dernier.



«C’est avec une grande humilité que je servirai les catholiques du diocèse de Rouyn-Noranda. Je dois conclure mes dossiers en cours à Sherbrooke et je dispose de trois mois pour être ordonné évêque. Ce sera un grand défi, mais je suis prêt à le relever dans la foi», explique Mgr Boulanger.

Jusqu’à sa récente nomination, Guy Boulanger occupait les fonctions de chancelier et de vicaire général auprès de Mgr Luc Cyr, archevêque de Sherbrooke. Il était également modérateur de la charge pastorale à Richmond et président de l’Assemblée des chanceliers et chancelières du Québec. Malgré son horaire chargé, il était présent en paroisse les dimanches dans le secteur de Cookshire-Eaton et d’East Angus.

«Je perds un collaborateur précieux, mais l’Église de Rouyn-

Noranda gagne un évêque compétent en qui j’ai une grande confiance. Je suis convaincu que Mgr Boulanger a le profil pour assumer les nouvelles responsabilités qui lui sont confiées», a indiqué Mgr Luc Cyr.

Mgr Guy Boulanger est né à

Sainte-Cécile-de-Whitton, en 1963. En plus de ses baccalauréats en théologie et en droit, il détient une maîtrise en pastorale ainsi qu’une licence et un doctorat en droit canonique. Depuis son ordination presbytérale, en 1991, il a notamment été vicaire à Sherbrooke et Disraeli avant d’être curé dans quatre paroisses dans la région de Lac-Mégantic.

Il occupait ses fonctions de chancelier depuis 2000 et assumait la tâche de vicaire général depuis 2012.