Église Sainte-Agnès: la fenêtre de la verrière reproduite à l’identique - : Actualités

Éloi Gagnon, président de Menuiserie Authentique. Le menuisier Jacques Baron en train d’installer la nouvelle fenêtre, reproduite à l’identique chez Menuiserie Authentique. (Photo Éloi Gagnon)

Les travaux de restauration de la verrière de l’église Sainte-Agnès sont complétés. En plus des vitraux qui ont repris leur place, l’immense fenêtre de 30 pieds de hauteur par 18 de largeur a été refabriquée à l’identique par l’atelier Menuiserie Authentique de Saint-Jean-Port-Joli. Originaire de Piopolis, son président Éloi Gagnon est fier que l’expertise de son équipe ait été mise à profit pour redonner du lustre au joyau patrimonial de sa région natale.



Les travaux extérieurs composaient la majeure partie de la tâche des spécialistes en menuiserie architecturale. Un enjeu de taille, reproduire exactement les mêmes motifs «en dentelle» dans la partie supérieure, en forme d’ellipse gothique. «On a calqué la fenêtre et on l’a reproduite en atelier, avec de l’acajou de deux pouces d’épaisseur», décrit M. Gagnon.

Compte tenu de l’immense surface à couvrir, la fenêtre n’a pu être assemblée à l’avance. D’autant plus que l’ancien verre de 3 mm placé devant le vitrail a lui aussi été remplacé… par 84 pièces de verre thermos, dont 66 de formes irrégulières. Réunies ensemble à l’aide d’un scellant imitant un mastic à l’ancienne, explique Éloi Gagnon. «D’importants travaux ont été faits sur les vitraux. Il est donc important de les protéger pour plusieurs centaines d’années.»

Réalisée par l’équipe du Studio de Verre du maître verrier Jeff Scheckman, la restauration des vitraux de la verrière de l’église Sainte-Agnès a nécessité dix mois de travail minutieux.

Des travaux de ragréage et de remoulurage ont été effectués pour la partie intérieure de la fenêtre par l’équipe de Menuiserie Authentique. «Quand le vent s’y infiltrait, la fenêtre bougeait et les moulures se sont disloquées avec le temps. On a bouché les craques qui s’étaient formées et on a pratiqué des aérations entre le vitrail et le verre thermos. Les travaux de peinture ont été effectués en sous-traitance par Luc Gagnon de Lac-Mégantic», informe Éloi Gagnon.

Menuiserie Authentique se spécialise dans la reproduction et la restauration de portes et fenêtres à caractère architectural. Leurs contrats concernent essentiellement les bâtiments patrimoniaux, dont le Manège militaire, le Capitole, le Château Frontenac et le Théâtre Diamant à Québec ainsi que la Cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke. Pour Éloi Gagnon, le contrat de l’église Sainte-Agnès comportait son lot de défis, en plus de revêtir pour lui un caractère unique. «En tant que natif de la région, je suis particulièrement interpelé par les bâtiments patrimoniaux d’ici. On est fiers d’avoir contribué à ce qui constitue un projet majeur pour le patrimoine au Québec.»