Alexandra Stréliski et son paysage intérieur - : Culture Musique

Alexandra Stréliski sera en spectacle le vendredi 21 février, sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac.

Évoluant dans le monde du néoclassique, Alexandra Stréliski crée une musique emplissant l’esprit de riches images cinématographiques. Sacrée révélation de l’année au dernier Gala de l’ADISQ, en plus d’y recevoir le prix d’auteure-compositrice de 2019, ses œuvres sensibles et lumineuses rejoignent un large public. C’est d’ailleurs ce que ce dernier pourra constater le vendredi 21 février dès 20h, sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac.



L’artiste aux racines française et canadienne a grandi entre Paris et Montréal. Elle a fait ses débuts avec le disque Pianoscope (2010), mais a été révélée au grand public à travers les films Dallas Buyers Club (2013) et Demolition (2016) de Jean-Marc Vallée et via la bande-annonce de l’acclamée série Big Little Lies (HBO, 2017). Suivi de son plus récent album, Inscape.

Fusion des mots «interior» et «landscape», le deuxième opus d’Alexandra Stréliski pourrait se traduire en français par «paysage intérieur». Sa composition est née d’une crise existentielle, durant laquelle l’artiste a traversé des passages mouvementés, à la fois beaux et souffrants. D’où la pulsion créatrice, dont le résultat s’est révélé une belle histoire d’amour entre la pianiste et le public.

L’émotion étant au coeur de l’approche de la musicienne, une grande authenticité se dégage des œuvres d’Alexandra Stréliski. Le partage de son univers intérieur avec l’auditeur crée cette proximité propre à sa démarche artistique.

Le passage d’Alexandra Stréliski résulte d’une initiative du Comité culturel Mégantic. Les billets pour la rencontre du 21 février sont disponibles à la pharmacie Jean Coutu de Lac-Mégantic, en ligne via lacmegantic.tuxedobillet.com ou directement au guichet de la Salle Montignac le soir du spectacle.