Le Cheng2 Duo en concert le 6 mars - : Culture Musique

Le violoncelliste Bryan Cheng et la pianiste Silvie Cheng.

Grâce à son approche rafraichissante du répertoire classique, le Cheng2 Duo communique un enthousiasme contagieux dans un parfait équilibre du jeu. Acclamée par la critique, la formation frère/sœur composée du violoncelliste Bryan Cheng et de la pianiste Silvie Cheng se distingue par sa musicalité accomplie et sa communication subtile avec les auditeurs. À voir le vendredi 6 mars, 20h, sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac.

Originaires d’Ottawa, les membres du Cheng2 Duo ont participé à de nombreuses tournées, dans les hauts lieux de la musique en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, y compris deux récitals donnés à guichets fermés au Carnegie Hall ainsi qu’à des concerts dans toutes les provinces canadiennes.

Se démarquant par leur programmation créative, Bryan et Silvie interprètent avec une égale ferveur les chefs-d’œuvre traditionnels et les pièces musicales de leur époque. Le duo a animé des expériences de concerts multidisciplinaires alliant la musique classique et contemporaine au jazz et la poésie aux arts visuels et médiatiques.

Intitulé Russian Legends, le troisième album du duo visite les plus grandes sonates pour violoncelle et piano du répertoire russe. Le drame, telle une trame théâtrale, se ressent dans leurs interprétations pleines de rebondissements, de contrastes et de changements de cap émotifs. Le Cheng2 Duo joue avec élégance et panache, mais aussi avec une impressionnante puissance sonore.

L’affection manifeste entre les frère et la soeur transcende les liens du sang, imprégnant leur musique d’une force magistrale, au moyen d’une technique impeccable, dans une formule accessible à tous. Les billets pour ce spectacle présenté par le Comité culturel Mégantic sont disponibles à la pharmacie Jean Coutu de Lac-Mégantic, en ligne via lacmegantic.tuxedobillet.com ou directement au guichet de la Salle Montignac le soir de la représentation.