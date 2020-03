Michel Rivard ouvre son livre de souvenirs - : Culture

Michel Rivard

L’origine de mes espèces de Michel Rivard unit poésie, anecdote, drame et autodérision. Cette proposition théâtrale mêlant fiction et autobiographie relate sa quête, celle d’un homme souhaitant retrouver des morceaux de son passé. Inspirée de sa propre recherche identitaire, cette œuvre est la plus personnelle de l’auteur-compositeur-interprète. À voir le mercredi 11 mars, 19h, sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac.



Le projet comporte une douzaine de pièces originales, portées par les arrangements musicaux de Philippe Brault. Appuyé par le chevronné metteur en scène Claude Poissant, Michel Rivard sera accompagné sur scène par le musicien Vincent Legault. En contes et en chansons, Rivard retracera, dans un doux désordre, l’histoire de ses parents et celle de sa jeunesse.

Dans ce récit impressionniste, Michel Rivard plonge aussi loin qu’à sa conception. Il raconte l’histoire de ses parents, leur relation trouble, exprimant avec émotion de grands pans de cette existence qu’il aurait voulu autre, mais avec laquelle il aura appris à faire la paix.

L’origine de mes espèces, c’est un grand secret qui a ébranlé la vie d’adulte de l’ex Beau Dommage et l’a amené à remettre en question les fondations mêmes de son existence. C’est également une touchante quête d’identité parsemée d’humour.

Auteur-compositeur-interprète, guitariste, comédien, animateur et même humoriste à ses heures, Michel Rivard s’est imposé, au cours des 40 dernières années, comme l’un des créateurs les plus fascinants de la scène culturelle québécoise. De l’aventure Beau Dommage aux multiples albums solos en passant par ses importantes collaborations (avec l’OSM ou Diane Dufresne), la Ligue nationale d’improvisation, les musiques de film (Les matins infidèles, Histoires d’hiver), l’animation de galas de l’ADISQ, divers rôles au cinéma et au théâtre (Art, Les Variations énigmatiques), Michel Rivard continue d’appliquer une vision et un style très personnels à l’ensemble d’une carrière remarquable, en constante évolution.

Cette invitation au livre des souvenirs de Michel Rivard est une proposition du Comité culturel Mégantic. Les billets sont en vente à la pharmacie Jean Coutu de Lac-Mégantic, en ligne via lacmegantic.tuxedobillet.com ou directement au guichet de la Salle Montignac le soir du spectacle.