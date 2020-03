La Ville en mode COVID-19 - Claudia Collard : Actualités Coronavirus (COVID-19)

La mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin

Outre la fermeture du complexe Baie-des-Sables pour le reste de la saison et celles du CSM et de la Médiathèque Nelly-Arcan au moins jusqu’au 29 mars, la Ville de Lac-Mégantic favorisera l’isolement préventif en diffusant sa séance du mardi 17 mars en direct de sa page Facebook.



En vertu des récentes mesures adoptées en lien avec la COVID-19, la Ville a obtenu l’autorisation de tenir la rencontre à huit clos mais la mairesse Julie Morin a choisi de l’ouvrir au public. La réunion du conseil municipal, à 19h30, est précédée d’une séance extraordinaire, à 18h45, où deux projets feront l’objet d’une consultation publique, à savoir celui du développement résidentiel Horizon du lac et celui de l’hôtel au centre-ville.

«J’avais un malaise à faire une séance de consultation sans qu’aucun citoyen soit présent. On incite fortement les gens, particulièrement ceux de 70 ans et plus, à rester à la maison. Ils pourront nous envoyer des questions par Facebook. Si des citoyens décident de venir quand même, ils devront respecter une distance d’un mètre entre eux.»

Une mise à jour régulière

La Ville suivra les recommandations quotidiennes du gouvernement du Québec. «Il est important que tous contribuent et respectent les mesures énoncées par le gouvernement du Québec pour diminuer la propagation du coronavirus et ainsi, revenir le plus rapidement possible à la normale», transmet Mme Morin. La Ville de Lac-Mégantic fera des mises à jour de la situation tous les lundis, mercredis et vendredis à 16h sur son site Internet, sur sa page Facebook et par infolettre électronique.

Les services à l’hôtel de ville demeure maintenus mais la mairesse Julie Morin invite les citoyens à limiter leurs déplacements et à communiquer avec les différents services par téléphone. Le service téléphonique via le 819 583-2441 est accessible sur l’horaire régulier et le paiement des constats d’infraction et des comptes de taxes peuvent être effectués en ligne via AccèsD (https://www.ville.lac-megantic.qc.ca/services-aux-citoyens/cour-municipale/perception-des-amendes/