Producteurs forestiers : suspension dâ€™activitÃ©s

Compte tenu du risque de propagation de la COVID-19 et compte tenu également du fait qu’un nombre important de nos producteurs sont âgés de plus de 65 ans et de ce fait à risque de contracter le virus, le Syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec (SPFSQ), sur décision unanime des officiers du conseil d’administration, suspend toutes ses activités syndicales et celles du Plan conjoint jusqu’à nouvel ordre, par mesure de prévention, étant donné le contexte d’urgence de la situation et afin d’agir en toute responsabilité.



La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a informé les producteurs, vendredi dernier, qu’elle reportait la tenue des audiences publiques prévues du 24 au 27 mars aux 20, 21 et 22 mai prochain, étant donné qu’un des membres de l’organisme était à l’étranger et qu’il doit se soumettre à une quarantaine de deux semaines depuis son retour, dimanche dernier.

Le Syndicat, qui regroupe 11 860 propriétaires de boisés dans les régions administratives de l’Estrie, Montérégie, Centre-du-Québec et Chaudière-Appalaches, demeure en contact avec les autorités civiles et suit de près l’évolution de la situation. D’autres directives pourront être communiquées en temps et lieu.