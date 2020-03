Lambton prend des mesures pour contenir la propagation - Rémi Tremblay : Actualités Municipalité Coronavirus (COVID-19)

Le bureau municipal de Lambton, ainsi que le Service de la sécurité publique, le Service des travaux publics et les services essentiels sont maintenus.

La municipalité de Lambton prend toutes les mesures nécessaires afin de contenir la propagation de la COVID-19 sur son territoire, comme le demandent le gouvernement du Québec et les autorités sanitaires.



La Municipalité a instauré plusieurs mesures pour se conformer aux directives des autorités et protéger à la fois ses citoyens ainsi que son personnel, assure le maire Ghislain Breton. «Au cours des derniers jours, nous avons annoncé la fermeture de l’ensemble des installations municipales et l’annulation des activités et événements, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Les services administratifs, tels le bureau municipal, le Service de sécurité incendie et le Service des travaux publics, ainsi que les services essentiels sont maintenus. Les citoyens peuvent continuer de communiquer avec les différents services.»

Lors d’une séance extraordinaire tenue le 19 mars, le conseil a adopté par résolution la réduction à 0% du taux d’intérêt exigé pour les taxes impayées, jusqu’à nouvel ordre. «Cette décision a été prise par le conseil afin de répondre à la situation exceptionnelle créée par la crise de la COVID-19 dans le but d’offrir un répit aux contribuables ainsi qu’aux commerces et industries», de préciser le maire Breton.

Jusqu’à nouvel ordre, les séances ordinaires et extraordinaires du conseil se dérouleront à huis clos, comme le permet l’arrêté du ministère de la Santé et des Services sociaux publié le 15 mars. «La population n’y sera donc pas admise en raison des risques de propagation. Les séances ordinaires du conseil municipal seront diffusées quelques jours suivant la séance à la télévision communautaire et sur le site Internet de la Municipalité. Vous pourrez adresser vos questions aux élus par courriel avant les séances à l’adresse cm@lambton.ca.»

«Nous avons la responsabilité de veiller à la santé de nos concitoyens et à celle de notre personnel. Nous prenons cette responsabilité très au sérieux. Nos actions municipales sont donc guidées par le principe de précaution selon lequel il vaut mieux être trop prudent que pas assez. Nous avons choisi le camp de la sécurité», d’affirmer le maire, qui a tenu à remercier les membres du conseil municipal ainsi que les membres du personnel qui, a-t-il dit, «assument avec brio le déploiement des mesures sanitaires tout en assurant la continuité des services.»

Ghislain Breton a aussi exprimé sa fierté envers les citoyens «qui respectent les recommandations et obligations des instances gouvernementales» et salué «les démarches d’entraide initiée par des commerçants, notamment celles pour soutenir les personnes vulnérables en leur évitant de se déplacer dans les lieux publics.»