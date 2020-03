Pas de frais d’intérêt pour les taxes municipales 2020 - Claudia Collard : Actualités Municipalité Coronavirus (COVID-19)

Le Centre sportif Mégantic demeure fermé jusqu'à nouvel ordre.

Considérant la situation financière de plusieurs commerçants, industries et citoyens, le conseil municipal de Lac-Mégantic suspend les frais d’intérêt pour les taxes municipales 2020 pour le paiement du 30 mars, et ce jusqu’au 31 mai.



«Même si les citoyens sont invités à payer leurs taxes à l’échéance, nous savons que plusieurs se retrouvent dans une situation précaire en raison du COVID-19. Il est à noter que la situation sera réévaluée ultérieurement pour les autres paiements», mentionne un communiqué émis par le Ville le 20 mars dernier, qui précise que cette disposition est valable exclusivement pour les taxes 2020.

Fermeture de l’Écocentre

La Ville de Lac-Mégantic a aussi pris la décision de fermer l’accès à l’Écocentre à la population. «Afin de protéger la santé de ses employés en raison de la promiscuité des lieux, l’accès sera limité auxentrepreneurs et à ceux ayant un contrat avec la municipalité», informe-t-on. L’accès pour les entrepreneurs se fera exclusivement sur rendez-vous (819-583-5188 au moins 24 heures à l’avance). Ainsi, la clôture de l’Écocentre demeurera fermée et verrouillée et sera ouverte exclusivement sur rendez-vous. En outre, le bâtiment de la balance ne sera pas accessible aux visiteurs ou aux camionneurs;

seuls les employés de l’Écocentre auront accès au bâtiment.

Collecte des matières résiduelles

Afin de protéger ses employés, l’entrepreneur responsable des collectes des matières résiduelles avise par ailleurs qu’aucun excédent placé à côté des bacs ne sera ramassé. Une mesure visant à éviter de nouvelles contaminations.

La Ville rappelle aux citoyens l’importance de placer les bacs roulants sur le bord du chemin, la veille du jour de collecte prévu et de le laisser en place 24 heures

Installations toujours fermées

Le Centre sportif Mégantic, la médiathèque Nelly-Arcan, l’OTJ et la station touristique Baie-des-Sables demeurent fermés, jusqu’à nouvel ordre. La situation sera réévaluée de façon hebdomadaire.

La Ville de Lac-Mégantic maintient ses services à l’hôtel de ville, mais elle invite les citoyens à limiter leurs déplacements et à communiquer avec les différents services par téléphone. Le service téléphonique via le 819-583-2441 est accessible sur l’horaire régulier et le paiement des constats d’infraction et des comptes de taxes peuvent être effectués en ligne via AccèsD (https://www.ville.lac-megantic.qc.ca/services-aux-citoyens/courmunicipale/perception-des-amendes/.