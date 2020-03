La Médiathèque en pause - Claudia Collard : Actualités Coronavirus (COVID-19)

Bien que la Médiathèque Nelly-Arcan ait fermé ses portes au public le 14 mars, le personnel demeurait sur place afin d’accomplir diverses tâches, notamment d’inventaire et d’élagage. Il n’y a désormais plus d’employés sur place, en raison des récentes directives du gouvernement provincial, commandant lundi la fermeture de tous les services non essentiels, au plus tard le 24 mars à minuit, jusqu’au 13 avril. En raison de la quantité de documents en circulation et pour éviter que ceux-ci soient endommagés, il est demandé aux abonnés «de ne plus utiliser la chute extérieure pour une durée indéterminée. Ne soyez pas inquiets pour les renouvellements de documents et les retards, nous nous en chargeons», a transmis la Médiathèque dans une infolettre acheminée le 23 mars.