Pas de Traversée cette année! - : Actualités Coronavirus (COVID-19)

La Traversée internationale du lac Mégantic n’aura pas lieu cette année. Natation Canada vient d’aviser le comité organisateur que les événements de natation de la Fédération internationale de natation (FINA), ici le 10 km en eau libre, n’auront pas lieu en raison de la pandémie de coronavirus.



Les piscines et centres de conditionnement physique étant fermés, les athlètes ne peuvent s’entrainer adéquatement, augmentant ainsi le risque de blessure. D’où le retrait de la sanction par la FINA, instance décisionnelle pour tous les événements aquatiques mondiaux.

«Nous nous en attendions et ce, depuis que le Comité international olympique a décidé de reporter les Jeux Olympiques en 2021, mais dans nos cœurs, on ne pouvait imaginer que cette nouvelle tomberait. Présentement, notre organisation vit une situation improbable, personne n’aurait pu prévoir qu’un jour notre grande Traversée ne pourrait se dérouler et qu’aucun nageur ne toucherait la plaque d’arrivée. J’ai une pensée particulière pour tous ceux qui gravitent autour de ces compétitions, dont nos bénévoles», transmet le président de la Traversée, Peter Manning.

Compétitions provinciales et festivités

Pour le moment, cette décision ne concerne pas les compétitions provinciales présentées dans le cadre de la Traversée, soit les 1, 2, 5, 7 km et le Défi Splash Tafisa Canada, celles-ci étant sanctionnées par la Fédération de natation du Québec. «Le volet natation en est à sa 14e année et nous en sommes à notre 19e année pour le volet culturel. Ceux-ci sont pour l’instant épargnés et on espère de tout cœur que cette situation se soit stabilisée d’ici quelques semaines, afin de présenter un souper «dans la rue», des spectacles et des activités sportives pour divertir la population, qui en aura grandement besoin après des semaines d’isolement», mentionne la directrice générale du Lac en Fête, Stéphanie Girardeau.