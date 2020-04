Annulation de la Traversée et de la Fête nationale - Claudia Collard : Actualités Événements Coronavirus (COVID-19)

Les festivités de la 17e Traversée internationale du lac Mégantic, prévues du 30 juillet au 1er août, en plus de celles entourant la Fête nationale du 23 juin, n’auront pas lieu cette année.



Par voie de communiqué, l’organisation du Lac en fête–Mégantic a transmis que ces annulations répondent aux nouvelles directives gouvernementales, qui interdisent tout rassemblement jusqu’à la fin août.

«C’est une décision crève-cœur, mais qui est inévitable afin d’être solidaires et d’agir de façon responsable pour l’ensemble de la population. Nous avons essayé de retarder le plus possible cette annonce, par espoir, mais il a fallu se rendre à l’évidence», transmet Peter Manning, président du conseil d’administration.

«Nous profitons de l’occasion pour remercier nos fidèles partenaires, nos festivaliers en or qui vont nous manquer terriblement, nos inestimables bénévoles, nos familles et toute l’équipe d’organisation. Nous saluons aussi tous les artistes talentueux que nous avions soigneusement choisi de vous faire découvrir cette année et tous les autres qui vivront des moments difficiles cet été», adresse pour sa part la directrice générale Stéphanie Girardeau.

L’organisation profitera de cette pause obligée pour repenser ses événements et commencera sous peu à développer la prochaine édition, qui soulignera le 20e anniversaire du Lac en fête. «Nous souhaitons en mettre plein les yeux et les oreilles aux festivaliers et nous avons très hâte de vous présenter les nouveautés pour l'été 2021», communique Mme Girardeau.

Le Lac en Fête tient aussi à remercier la population pour les mots d’encouragements des dernières semaines. «En attendant de vous revoir, nous vous souhaitons de merveilleux moments en famille!», conclut Stéphanie Girardeau.