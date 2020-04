Vers un rétablissement

En cette cinquième semaine de confinement, les

élus de Lac-Mégantic souhaitent souligner les efforts

déployés par les citoyens afin que tous soient protégés le plus possible. «Le

faible nombre de cas dans la région de Mégantic, 14 cas en date du 16 avril, nous indiquent que ces efforts portent fruit», transmet la mairesse Julie Morin.

«En plus des citoyens, je souhaite remercier

tous les commerçants, les industries et les organismes qui ont adapté leur

pratique et qui continuent d’offrir des services essentiels. Merci aussi à tous

les autres qui profitent de cette période pour se réinventer et planifier la

relance».

Consciente que les prochains mois seront

déterminants, la mairesse invite l’ensemble de la population de la MRC du

Granit à faire partie de cette relance. Mme Morin mentionne qu’au cours des

dernières semaines, «de nombreuses initiatives ont vu le jour sous le signe de l’entraide, de la créativité et de la

bienveillance. Je suis touchée de constater à quel point les citoyens sont

mobilisés et engagés. Puisque la force d’une communauté passe par sa

capacité à s’unir dans les moments plus difficiles, je suis très fière des

Méganticois», a-t-elle exprimé.

Plan en préparation

Depuis le jour un de la crise, la Ville de

Lac-Mégantic adapte au quotidien ses mesures en fonction des consignes

gouvernementales restreignant les activités sur son territoire, protégeant

ainsi la population et ses employés. S’alignant

toujours aux consignes, elle envisage maintenant le rétablissement de son organisation,

qui devrait pouvoir se concrétiser dans les prochaines semaines. L’inventaire

des actions que pose l’équipe municipale en temps normal dans les mois d’avril

et mai a déjà été faite.

D’ici quelques jours, le plan de

rétablissement des activités sera complété afin de permettre la réintégration

graduelle des équipes et la mise en oeuvre des différents gestes à poser dans l’organisation.

Ce plan sera évolutif et déployé au cours des prochaines semaines, en fonction

des autorisations gouvernementales et de la période de l’année qui pourrait

générer une évolution dans les services essentiels (nettoyage des trottoirs,

tonte de gazon, marina, camping, camp de jour, etc.) «Comme nous le faisons

depuis le début, nous serons prêts à prendre rapidement les décisions qui

s’imposent en regard des orientations gouvernementales qui seront données, en vue de la reprise graduelle des activités. Par

ailleurs, notre priorité demeurera toujours la santé et la sécurité de la

population et de nos employés. C’est ce qui guidera nos réflexions et nos actions», a ajouté la mairesse de

Lac-Mégantic.