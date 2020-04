Appel au soutien du fédéral pour les médias locaux - Claudia Collard : Actualités Politique Coronavirus (COVID-19)

Les députés Luc Berthold et Alain Rayes

Le député de Mégantic-L’Érable et ministre du cabinet fantôme en matière d’Infrastructure, Luc Berthold, ainsi que le député de Richmond-Arthabaska et lieutenant politique du Québec pour le Parti conservateur du Canada, Alain Rayes, demandent au gouvernement libéral d’utiliser rapidement le budget publicitaire d’urgence de 30 M$ promis pour diffuser les informations essentielles sur la pandémie de la COVID-19.



Luc Berthold martèle que les médias locaux et régionaux jouent un rôle crucial, qui consiste à informer la population pendant cette pandémie. «Durement frappés par la baisse dramatique des revenus publicitaires depuis plus d’un mois, ceux-ci font des prouesses pour jouer leur rôle essentiel pour informer les gens de la région et de partout ailleurs.»

Le député de Mégantic-L’Érable communique que près de 40% des effectifs ont dû être mis à pied dans les radios communautaires et observe un phénomène semblable dans les radios commerciales et les journaux. «Avec la chute des revenus publicitaires, certains estiment qu’ils ne pourront maintenir leurs activités plus de trois mois», affirme M. Berthold.

Les circonscriptions de Richmond-Arthabaska et Mégantic-L’Érable misent sur les médias locaux et régionaux comme sources principales d’information. Pour les députés Luc Berthold et Alain Rayes, il est donc essentiel que ceux-ci bénéficient du soutien du gouvernement fédéral.

«Pendant la pandémie, les gens se tournent vers nos hebdos régionaux et nos radios pour obtenir de l’information essentielle afin de savoir ce qui se passe dans nos communautés. Pour continuer, nos médias ont besoin que le gouvernement fédéral injecte rapidement les 30 M$ promis. Si les délais se poursuivent, la situation se détériorera davantage. C’est ce qu’il faut éviter», fait valoir Alain Rayes.