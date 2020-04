Cellule de veille en soutien aux citoyens

Dans le contexte où la pandémie a des répercussions dans plusieurs domaines d’activités, une cellule de veille populationnelle vient d’être créée en soutien aux citoyens.



Cette nouvelle entité est composée de représentants de la Corporation de développement communautaire du Granit, du CIUSSS Estrie-CHUS – RLS du Granit, de la Constellation du Granit et de la Société de développement économique du Granit. Sa mission: recenser les besoins et les enjeux vécus dans les domaines communautaire, de la santé et des services sociaux, de la petite enfance, de l’éducation et du milieu municipal, afin d’en tirer un portrait global pour favoriser des liens, en plus d’initier ou supporter des actions intersectorielles.

Afin de mieux soutenir les intervenants et citoyens, un premier recensement des services disponibles actuellement sur le territoire du Granit a été réalisé. Des fiches d’informations ont été créées afin d’orienter les citoyens vers les bonnes ressources que ce soit pour des besoins de base comme la nourriture, le transport et les médicaments ou du soutien psychologique ou spécifique. Ces références sont accessibles via la section «services aux citoyens» du site mrcgranit.qc.ca, sous l’onglet «COVID-19».

La situation actuelle pouvant entraîner du stress, de l’angoisse, de l’anxiété, il importe plus que jamais être à l’écoute, vigilants et présents pour son entourage. Sans compter que le confinement rend plus vulnérables les personnes victimes de violence et de maltraitance.

«À titre de citoyen bienveillant, si vous avez des raisons de craindre pour la sécurité d’un enfant ou si vous savez ou soupçonnez qu’une personne est victime de violence ou de maltraitance, plusieurs ressources actives sur le territoire de la MRC du Granit peuvent vous soutenir. Ensemble, soyons une communauté bienveillante et tissons un filet de sécurité pour la population», ont transmis les membres de la cellule de veille par voie de communiqué.