Réouverture de l’Écocentre le 2 mai - Claudia Collard : Actualités

De nouvelles directives s’appliquent aux opérations de l’Écocentre, qui rouvrira le 2 mai.

La Ville de Lac-Mégantic procèdera à la réouverture de son Écocentre de rue Pie XI à compter du samedi 2 mai.



L’Écocentre sera ouvert aux citoyens tous les samedis de 8h à 13h et les jours de semaine de 8h à 16h, à l’exception du lundi. Des mesures exceptionnelles seront mises en place afin d’assurer la santé et la sécurité des employés, des usagers et des partenaires.

«Avec la reprise progressive des activités et l’arrivée du printemps, les citoyens avaient besoin de ce service. Nos équipes ont travaillé à trouver des façons de faire sécuritaires qui permettent à nouveau l’accès à ce service devenu essentiel», explique la mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin.

Nouvelles directives

Parmi les mesures sanitaires mises en place, la Ville informe que le personnel de l’Écocentre n’aidera pas les gens pour le déchargement des matières. De plus, le personnel sera à l’accueil pour bien orienter les citoyens et procéder à la pesée; les deux mètres de distanciation sociale devront être respectés entre les individus. Par ailleurs, aucun bon de pesée ne sera remis sur place pour éviter l’échange de papier, l’information étant plutôt donnée verbalement.

Le service demeure gratuit pour les résidants de Lac-Mégantic. Les autres usagers recevront une facture par la poste; aucun paiement ne sera fait sur place. Un maximum de deux personnes par voiture sera toléré et elles devront demeurer dans leur véhicule en tout temps sauf pour le déchargement aux endroits appropriés.

La Ville demande à la population de suivre à la lettre les directives et surtout, «de faire preuve de patience et de respect envers les employés qui doivent adapter leurs méthodes de travail au contexte particulièrement contraignant. Soyez compréhensifs envers ces membres de notre équipe qui mettent tout en oeuvre pour assurer le fonctionnement de l’écocentre dans les meilleures conditions possible et pour que nous puissions vous offrir ce service important pour tous» mentionne la mairesse.

Distribution de compost

Dès la réouverture de l’Écocentre, les citoyens qui le désirent pourront aller chercher du compost. Ils devront toutefois apporter leurs propres équipements (chaudière et pelle) et se servir eux-mêmes, toujours en respectant les mesures de distanciation sociale.

Collecte des encombrants

La collecte des encombrants aura lieu comme prévu du 5 au 8 mai. L’horaire par secteur est disponible sur le site ville.lac-megantic.qc.ca. Les déchets devront être mis sur le bord de la rue le soir précédant la collecte et des mesures supplémentaires de protection seront mises en place par l’entrepreneur.

Annulation de la vente-débarras

La Ville a pris la décision d’annuler la vente-débarras qui se tient traditionnellement durant trois jours à la mi-mai. «En tenant compte de l’interdiction de rassemblement et des mesures sanitaires strictes, cette décision nous permet de limiter les déplacements et ainsi les possibilités de contagion», termine Julie Morin.