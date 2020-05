Lambton travaille à un plan de relance - Rémi Tremblay : Actualités

D’ici la fin de l’été, le noyau urbain de Lambton sera transformé en chantier, pour le renouvellement des conduites d’eau.

«Nous ne pouvons imaginer retourner à ce qui était avant. Chaque expérience de la vie est une occasion d’apprentissage, de transformation et d’amélioration, et la Municipalité entend bien y faire écho!» C’est le message que la maire de Lambton, Ghislain Breton, a adressé à ses citoyens dans le numéro de mai du bulletin municipal.



Le conseil qu’il dirige entrevoit un retour progressif aux activités municipales avec prudence, insiste-t-il. En raison de la pandémie, plusieurs événements et rassemblements ont été annulés ou reportés, telles les consultations citoyennes et la Fête de reconnaissance des bénévoles. «Lorsqu’elles seront possibles, ces activités s’adapteront aux mesures de distanciation qui seront alors en vigueur. En attendant, nous tenons absolument à souligner l’engagement bénévole exceptionnel de madame Denise Isabel et à la féliciter, car elle vient tout juste de recevoir la Médaille du Lieutenant-gouverneur.»

La Municipalité de Lambton travaille à la préparation d’un plan de relance et de rétablissement évolutif de ses services municipaux, ainsi que des secteurs économique et communautaire. «Au gré des réflexions à venir au sein des équipes fraichement constituées, de nouvelles propositions de trajectoires de développement émergeront, partage le maire Breton. C’est qu’il nous faudra, tous et toutes, nous adapter en continu aux nouveaux paramètres de ce que sera notre vie en société dans les prochains mois et années à venir. Nous voulons pouvoir soutenir adéquatement la relance de tous les aspects de la vie de notre communauté, et ce plan de rétablissement sera notre garantie d’y parvenir!»

Est classé prioritaire pour 2020, le chantier du renouvellement des conduites d’eau aux deux extrémités du noyau urbain, sur environ 500 mètres le long de la route 108. «Rappelons qu’ils sont subventionnés à 100% par le Programme de transfert de la taxe fédérale sur l’essence aux municipalités. Les travaux devraient être finalisés d’ici la fin de l’été.»