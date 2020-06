Vive le virus!

Ce qui se passe actuellement, selon les médias, il y a dans l'air un virus mortel qui tue beaucoup de monde sur la terre et dont on doit se protéger par certaines mesures et consignes que les gouvernements imposent. D'accord. C'est bien triste. Maintenant, oublions la version officielle des médias et essayons de voir les choses de manière un peu plus joyeuse, si possible.



Supposons que les esprits qui gouvernent la vie des hommes et qui les observent depuis des millénaires voyaient dans leurs comportements extrêmes un non-sens et se sont dits: installons une dictature bienveillante sur tous les peuples de la terre afin de les ramener sur la voie juste de la vie essentielle.

Cette dictature bienveillante exercera un contrôle strict sur la vie et les déplacements des gens les incitant à demeurer à la maison le plus longtemps possible, le plus souvent possible pour qu'ils puissent réfléchir, méditer sur la vie et ses valeurs. Pour ce faire, il supprimera tous les spectacles artistiques et sportifs et fermera restaurants, bars, centres d’achats, dans le but d’éviter tout rassemblement. Ce gouvernement de bonne foi imposera des consignes de distanciation de deux mètres entre chacun. Ceci, afin de permettre à chaque individu de penser par lui-même sans l'influence des pensées des autres qui l'entourent; pensées qu'on n'attrape pas au-delà de deux mètres.

Cette dictature positive poussera les gens à réinventer leur vie. Des talents endormis se réveilleront. Sans restaurants, nombreux ceux qui se découvriront des talents culinaires qu'ils ignoraient jusqu'alors. Humer le doux parfum du bon pain que l'on boulange soi-même est une joie qui était oubliée. La passion du jardinage deviendra épidémique. On comprendra qu'il fallait s'arrêter pour prendre le temps de vivre.

Une humanité en pause permettra aux hommes de découvrir le sens de la vie, une fois sortis de son non-sens. La suite optimiste devrait nous apporter plus de solidarité, plus de fraternité, dans un monde dépollué et joyeux.

Ainsi-soit-il.

Gilles Beaupré Le rêveur insoumis