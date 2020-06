Les affaires vont bien chez Attraction - Claudia Collard : Actualités Économie Coronavirus (COVID-19)

Dans l’ordre habituel, les membres de l’équipe ayant développé la blouse médicale durant le confinement: Philippe Gagnon, directeur d’usine, Chantal Vallerand, coordonnatrice aux achats et Marjolaine Thibodeau, designer technique (Crédit photo : Johanne Bolduc)

Attraction œuvre présentement à combler 70 nouveaux emplois. À ce jour, l’entreprise de Lac-Drolet a rappelé au travail ses 80 employés de production ainsi que la majorité de son personnel administratif. La fabrication d’équipements de protection individuelle (EPI), développée pour pallier la crise actuelle, explique en bonne partie ce besoin de main-d’oeuvre supplémentaire.



«Nous avons été touchés de voir l’engouement avec lequel nos employés sont revenus au travail et de constater la fierté qu’ils éprouvent à contribuer en confectionnant des masques et des blouses de contagion. De plus, nous constatons un regain d’intérêt pour le métier d’opérateurs de machine à coudre. Notre équipe compte de plus en plus de jeunes et de garçons», partage Julia Gagnon, vice-présidente opérations.

Selon Sébastien Jacques, vice-président ventes et développement des affaires, la production d’EPI risque fort de perdurer dans le temps, l’achat local étant plus populaire que jamais. «Nous produisons présentement plus de 8 000 masques par jour et 12 000 blouses de contagion par semaine. À compter de la fin juillet, nos embauches et investissements en cours nous permettront d’en produire encore plus et d’augmenter significativement la cadence.»