La dernière nuit illustrée en bande dessinée - Claudia Collard : Actualités

La BD reportage relate les heures précédant le déraillement

Cette nuit du 6 juillet 2013, celle où tout a basculé, fait l’objet d’une BD réalisée par l’équipe de Radio-Canada Estrie. Mis en ligne le 11 juin, ce reportage illustré relate les heures précédant le déraillement. Lac-Mégantic; la dernière nuit est un projet né du devoir de mémoire, en hommage aux victimes et pour les générations futures.



C’est ce que transmet la journaliste Marie-Hélène Rousseau, qui a pris part au projet, qui comptait aussi sur l’apport d’Isabelle Rodrigue, rédactrice en chef de Radio-Canada Estrie, la journaliste Marie Eve Lacas (illustratrice) et la bédéiste Myriam Roy. L’intérêt du public porté à une bande dessinée réalisée en 2018 sur l’histoire de Raif Badawi, a donné à l’équipe de Radio-Canada Estrie l’idée de récidiver, cette fois sur la tragédie de Lac-Mégantic.

En menant des entrevues sur le terrain, notamment avec l’ex-mairesse Colette Roy Laroche, l’équipe a pu valider qu’avec le temps, certains détails disparaissent de la mémoire. «C’est important qu’on n’oublie pas ce qui s’est passé et qu’on le raconte, tant pour les générations futures comme pour les gens qui l’ont vécu. Et le format BD permet de raconter différemment, avec sensibilité, tout en demeurant accessible, même pour les enfants», transmet Marie-Hélène Rousseau.

C’est sous le regard de Pascal Charest, Isabelle Hallé et Colette Roy Laroche, que cette nuit fatidique est racontée. Témoignages et vérifications journalistiques ont permis de relater l’événement en 455 cases, où l’usage du noir et blanc permet de conserver une certaine sobriété. «Visuellement, on n’avait pas besoin de dramatiser un événement aussi dramatique», explique Mme Rousseau.

Consciente que sept ans après la tragédie le sujet est toujours sensible chez de nombreux Méganticois, la journaliste mentionne que le projet a été mené dans un souci de respect. «Personnellement, j’ai beaucoup couvert Lac-Mégantic et j’ai de la famille là. Je sais que c’est un sujet qui est extrêmement sensible. Je comprends très bien qu’il y a des gens qui n’ont pas envie de se replonger dans cette histoire et c’est vraiment correct. Mais il y a aussi des gens qui ont vécu cette tragédie de près, qui nous ont dit avoir apprécié leur lecture. Oui, ça les a fait revivre des émotions de tristesse mais, en même temps, pour les gens qui sont partis, c’est aussi vu comme un genre d’hommage. C’est bouleversant à lire mais j’ai l’impression qu’il va y avoir plus de positif que de négatif qui va sortir de là», confie Marie-Hélène Rousseau.

La BD numérique est accessible via Radio-Canada.ca/megantic.Des entrevues complémentaires permettent par ailleurs d’apprendre ce que sont devenues certaines figures de la tragédie, soit Pascal Charest, qui a perdu ses deux filles et leur mère dans la tragédie, Denis Lauzon, directeur du Service incendies de Lac-Mégantic en 2013, et Richard Labrie, ancien contrôleur de la MMA.