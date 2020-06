Mesures de déconfinement estival - : Actualités Coronavirus (COVID-19)

La zone de baignade de la station touristique Baie-des-Sables est surveillée depuis le 24 juin. (Photo Gilles Thibodeau)

En raison de la canicule qui sévit, la Ville de Lac-Mégantic a choisi d’ouvrir les deux plages du territoire. Celle de l’OTJ est donc accessible au public sans surveillance, sauf en présence des enfants du camp de jour. Par ailleurs, la zone de baignade de la station touristique Baie-des-Sables est ouverte et surveillée depuis le 24 juin.



Parmi les mesures de sécurité sanitaires en place, la présence d’employés municipaux, qui informeront citoyens et visiteurs des directives et veilleront au respect de celles-ci. À ce titre, le maintien de la distanciation physique sur les plages et le nombre de nageurs dans l’eau limité en fonction de l’espace.

Il est maintenant possible de louer des embarcations nautiques à la Baie-des-Sables; des procédures de nettoyage et de protection ont été mises en place. Les jeux d’eau de l’OTJ sont par ailleurs opérationnels.

Ventes-débarras

Les ventes-débarras seront autorisées à compter du 3 juillet. Il est toujours obligatoire d’obtenir un permis, au coût de 15$, auprès du Service de l’urbanisme. Cette année, des pancartes sont mises gratuitement à la disposition des citoyens, au bureau de l’hôtel de ville.

Le CSM fermé au public

Considérant la complexité des conditions d’ouverture des installations sportives intérieures (ex: aucun vestiaire accessible pour la piscine), les plateaux du Centre sportif Mégantic (piscine, gymnase et aréna) demeurent fermés au public cet été et seront réservés exclusivement au camp de jour «afin d’assurer la sécurité des enfants et d’y appliquer l’ensemble des mesures sanitaires requises», mentionne la Ville par voie de communiqué. L’ouverture au public et la reprise des activités du CSM seront effectives le 17 août.

L’hôtel de ville a par ailleurs ouvert ses portes partiellement à la population. Les citoyens qui ont un rendez-vous ou désirant payer un permis de construction, une contravention, un compte de taxes et/ou licence d’animaux peuvent y accéder à partir de la porte principale donnant sur la rue Frontenac. La Ville demande aux citoyens d’appeler au 819 583-2441 avant de se rendre sur place pour s’assurer de la disponibilité des ressources à rencontrer et privilégie les paiements en ligne, dans la mesure du possible.