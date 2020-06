Montignac rend hommage à ses finissants - Claudia Collard : Actualités Coronavirus (COVID-19)

Un tapis rouge accueillait les finissants de Montignac, le lundi 22 juin. Les finissants Bryan Pépin, Mikael Charrier, Charles Thibault, Pierre-Olivier Poirier, Philip Lessard, Yoakim Galipeau-Théberge et Olivier Perreault. Les finissantes Mégane Vachon, Rosalie Turmel, Anaelle Mercier, Alyson Breton et Jade Vallières ont interprété quelques chansons en hommage à leurs pairs. Découverte du «sentier des souvenirs». Les finissantes Kelly-Ann Chilvers, Alexandrine Boucher, Christine Rhéaume. Marie-Mai Plourde et Alexandra Grenier. Dégustation du dernier croissant à la «caf» de Montignac. Chaque finissant avait droit à une séance de photographie professionnelle. La signature d'une mosaïque peinte par l’enseignant en arts plastiques René Simard, marque le passage de la promotion 2020 pour la postérité.

L’année scolaire en classe s’est terminée bien abruptement pour les élèves du secondaire. Un impact qui s’est fait particulièrement sentir chez les finissants, privés de leur bal en raison des consignes de la Santé publique et du même coup des adieux officiels marquant ce passage important. À la polyvalente Montignac, cette étape signifiante a été soulignée lundi par un parcours entre les murs de l’institution, où chaque station se voulait une forme de reconnaissance à leur endroit.



Tapis rouge à l’arrivée, signature d’une mosaïque peinte par René Simard sur une colonne de la salle publique du 2e cycle et prise de photos individuelles professionnelles dans le gymnase… Puis arrivée à la cafétéria pour y déguster une dernière fois ce si délicieux croissant préparé par Bernard Fillion, accompagné d’un cocktail de circonstance autour d’une table à la décoration festive. Puis, le passage dans le «sentier des souvenirs», regroupant plusieurs articles témoignant de la vie sportive à Montignac. Ce parcours sous le signe du sentiment d’appartenance était suivi d’une cérémonie de remise de l’album et du mortier dans la Salle Montignac, où un mot de circonstance et une prestation musicale étaient destinés aux finissants.

«La pandémie a été difficile, on a vécu beaucoup de deuils en peu de temps. Comme finissants, ce n’est pas la fin qu’on aurait souhaité. Heureusement, nous avons une équipe école dévouée, qui tient au bonheur de ses élèves et qui a décidé de faire quelque chose pour nous. À Montignac, nous sommes vraiment chanceux d’avoir un personnel aussi présent pour ses élèves!», communique Jade Vallières, finissante et présidente du conseil des élèves.

Neuf vagues d’une dizaine d’élèves chacune ont pris tour à tour part au parcours, qui se clôturait par une prise de photos de groupe.

En plus de cette activité forte en émotions, les cloches de certaines églises de la MRC ont pu être entendues le 22 juin; cinq coups en reconnaissance du chemin parcouru au fil des cinq dernières années. Le tableau numérique du centre-ville de Lac-Mégantic a par ailleurs fait défiler les photographies de chacun des finissants de Montignac durant la journée.

Les responsables de cette journée tiennent à préciser que l’événement n’avait pas pour objectif de remplacer le traditionnel bal des finissants. «On voulait offrir aux élèves quelque chose qui ferait sens pour eux, leur donner une occasion de marquer positivement cette étape importante», transmet Nathalie Lemay, qui fait partie du comité responsable de l’organisation de la journée du 22 juin. Si plusieurs écoles secondaires ont choisi de faire un petit clin d’oeil aux finissants lors de la récupération du matériel scolaire en mai, on a préféré attendre la fin de l’année scolaire à Montignac. Et heureusement, les règles se sont assouplies entre temps. «L’idée n’était pas de le faire au plus vite mais de bien le faire. Et on entendait beaucoup des élèves que leur plus grand souhait était de revoir leur école», ajoute Caroline Binette, également membre du comité.

Il est pour l’instant impossible de se prononcer officiellement sur la tenue d’un véritable bal, et ce tant que de nouvelles consignes gouvernementales ne seront pas émises. «Nous voulons aussi éviter la déception si nous devions rebrousser chemin», mentionne Mme Lemay.