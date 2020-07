Conduite dangereuse sur le lac

Je dois écrire sur la sécurité nautique parce que ça fait plusieurs fois que je remarque des comportements dangereux qui pourraient rapidement se transformer en accident mortel. En fin de semaine, ma sœur est venue nous voir avec ses trois enfants et nous avons fait un tour de bateau avec une bouée trois places à l’arrière, car les enfants en raffolent. Mon mari décide de prendre place dans le milieu pour accompagner la plus jeune des trois. Tout se passe bien mais un bateau nous suit pas trop loin à une bonne vitesse (manque de jugement) et tout d’un coup, l’une de mes nièces tombe à l’eau. Le bateau derrière semble ne pas voir ma nièce qui est dans l’eau en attendant que l’on retourne la chercher rapidement. La panique s’empare de tout le monde, nous crions et faisons des signes en retournant chercher la petite. Le chauffeur ne semblait pas regarder vers l’avant, il était peut-être occupé à boire sa petite bière ou à parler à sa femme qui se faisait bronzer à l’arrière…

Dans cet instant, j’ai cru que c’était fini, que ma nièce allait se faire frapper par l’autre bateau. Honnêtement, ce fut l’un des pires moments de toute ma vie. Heureusement, le chauffeur a finalement regardé et il a contourné ma nièce. Quel moment traumatisant ! S’il vous plaît, tenez une bonne distance entre les bateaux et surtout regardez vers l’avant en tout temps.

De plus, je suis nageuse en eau libre et je nage le long de la rive avec une bouée fluorescente à l’arrière. Plusieurs fois, nous remarquons que les bateaux sont trop près du rivage et ne respectent pas la vitesse. Je sais que vous aimez regarder les maisons sur le bord du lac, mais vous êtes supposés regarder vers l’avant de toute façon. Si vous n’êtes pas capables d’être sécuritaires, vous devriez peut-être rester sur la rive pour boire votre petite bière ! Je vous souhaite un bel été sur l’eau à tout le monde, mais n’oubliez pas que vous n’êtes pas les seuls sur le lac.

Il serait important de passer le mot à vos amis propriétaires de bateau afin d’éviter une tragédie sur notre beau lac.

Laurence Lacroix