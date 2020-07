Un centre-ville coloré et festif pour l’été - Claudia Collard : Actualités

La ruelle des artistes affiche un look festif. Un lancement festif des animations estivales avait lieu mardi, avec une prestation musicale assurée par Adrien Aubert et Louis-Étienne Drouin. Des artistes ont donné un aspect éclatant à la ruelle du même nom. Le pont de la Solidarité commence à se garnir d’étoiles bienveillantes.

Peintures au sol, terrasses agrandies, ventes-trottoir, étoiles bienveillantes… Afin d’égayer un été qui porte encore les stigmates du confinement commandé par la pandémie, aménagements colorés et initiatives à saveur festive habiteront le cœur de la ville durant la belle saison.



Cette collaboration de Commerce Lac-Mégantic et de la Ville de Lac-Mégantic prend la forme d’un plan d’animation estival, dans le but avoué de faire vivre une «ambiance énergisante», tant aux consommateurs qu’aux commerçants.

«Nous avons assoupli la réglementation afin de faciliter les

ventes-trottoirs, les agrandissements de terrasses et l’aménagement des rues. Nous sommes convaincus que ces initiatives auront des impacts positifs pour les commerçants, tout autant que sur les citoyens et visiteurs sont invités à s’approprier le centre-ville», explique Julie Morin, mairesse de Lac-Mégantic.

«En raison de la pandémie, on sait que les gens resteront au Québec cette année. On invite donc les citoyens et les visiteurs à venir découvrir leur centre-ville et les nombreux commerces qu’on y trouve tout en offrant des espaces privilégiés intergénérationnels», transmet la directrice générale de Commerce Lac-Mégantic, Stéphanie Girardeau.

Parmi les espaces privilégiés dont parle Mme Girardeau, la ruelle des artistes, entre le Dollarama et Bolduc Chaussures, tronçon qui sera fermé tout l’été à la circulation automobile. Tables à pique-nique, bacs à fleurs et jeux de peinture au sol font du lieu un endroit idéal pour casser la croûte et pour des prestations artistiques spontanées. La terrasse de Service-Québec, sera elle aussi transformée en espace de rencontre ludique.

Une alternative

aux cadenas d’amour

Inspiré des cadenas d’amour, des étoiles pourront être personnalisées, puis accrochées au pont de la solidarité. Touristes et citoyens sont invités à inscrire un mot positif en guise d’attachement et de bienveillance envers la région sur les étoiles en questions, qui sont disponibles gratuitement chez certains commerçants (Au coin d’Émillia, Bolduc Chaussures, Chaussures Pop, Couleur Bonheur, Galerie Métissage, Le Maître du store, Les Merveilles d’Anabelle, Marché Lavallée et Mercier Sport excellence, Pharmacie Jean Coutu et Ordinatech Estrie).

Concernant les ventes-trottoirs, les commerçants pourront monter leurs chapiteaux jusqu’au 15 août.Un jeu de marelle a aussi été peinturé au sol en avant de la boutique Au coin d’Émillia et une nouvelle carte touristique ludique arrivera sous peu au Parc des vétérans. Des tables de pique-nique seront par ailleurs installées sur la rue Salaberry, à côté du Jean Coutu.

Mme Girardeau précise si les énergies sont davantage concentrées au centre-ville cet été, le plan d’action de Commerce Lac-Mégantic s’étendra à différents secteurs de la ville dans les prochains développements. «Nous avons accompagné les commerçants dans les derniers mois en développant une subvention pour l’implantation des mesures sanitaires et avons fait beaucoup de promotion commerciale. Toutes ces actions mises ensemble feront certainement la différence aux quatre coins de la ville de Lac-Mégantic», termine la directrice générale de Commerce Lac-Mégantic.