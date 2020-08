Guy Dostie inaugure la nouvelle saison du Comité culturel Mégantic - Claudia Collard : Culture

Guy Dostie sera en spectacle les 10, 11 et 12 septembre à la Salle Montignac. (Photo Marc Chouinard)

Né à Lac-Mégantic en 1952, un spectacle signé et interprété par «clouspine» Guy Dostie, inaugurera la saison 2020-2021 du Comité culturel Mégantic. Les représentations des 10, 11 et 12 septembre, à 20h sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac, seront autant d’occasions de célébrer en riant les joies du déconfinement.



Conformément aux mesures sanitaires en vigueur, la distanciation physique sera maintenue et le port du masque sera requis à l’entrée et pourra être enlevé une fois assis sur son siège. Seul risque à prendre si on tente cette sortie, «celui d’attraper un moment de nostalgie et de voir votre visage s’éclairer d’un sourire que vous devrez camoufler sous un masque à votre départ pour ne pas répandre la jalousie chez ceux qui auront manqué le spectacle», prévient Guy Dostie, affublé de son légendaire pince-sans-rire.

Parce qu’ici, Guy Dostie n’a pas besoin de présentation. Membre fondateur de la troupe Les Clouspines, il est l’auteur de l’illustre pièce BB Curb 2010, en plus d’avoir plusieurs animations d’événements à son actif, toutes caractérisées par ses textes percutants à haute saveur humoristique. Celui qui lancera la saison culturelle ne fera pas exception.

Dans Né à Lac-Mégantic en 1952, Guy Dostie raconte des anecdotes librement inspirées de sa vie. Librement parce que, dit-il, la mémoire enjolive certains souvenirs et en escamote d’autres. Elle peut même mélanger l’ordre des souvenirs… Quoiqu’il en soit, même si le récit n’a pas la prétention d’être historique, les anecdotes -agrémentées à la sauce Guy Dostie- risquent fort d’être familières à plusieurs.

Pas moins d’une quarantaine de thèmes différents sont revisités par Guy Dostie, qui couvre principalement la période entre sa naissance (devinez quelle année) et son entrée au Cégep en 1970, ajoutant quelques passages de sa vie adulte jusqu’ici.

«Je ne donne pas un cours d’histoire car j’ai choisi d’y aller uniquement avec ma mémoire. Mais c’est certain que ça va rappeler des moments aux gens qui ont vécu ici à la même époque. La patinoire extérieure, la salle paroissiale, les concerts de fanfare dans le parc…», cite Guy Dostie, qui évoque entre autres le fameux couvre-feu destiné aux enfants, segment qui, on s’en doute, est largement inspiré de son imagination.

Guy se souvient parfaitement du moment où il a pris la décision d’écrire ce spectacle. C’était le 11 août 2018 à Gatineau, lors du remariage de la plus jeune de ses sœurs. Croyant que c’était peut-être par sympathie naturelle qu’il avait un certain succès avec ses textes à Lac-Mégantic, il s’est retrouvé devant un public inconnu riant allègrement de l’adresse humoristique qu’il avait composée pour l’occasion. «Avoir fait rire des gens qui ne me connaissent pas m’a donné l’élan nécessaire pour écrire ce spectacle», laisse-t-il entendre.

En novembre 2019, Guy Dostie présentait son texte en lecture publique devant une soixantaine de personnes, recueillant par la suite des commentaires lui permettant de peaufiner sa prestation. Pas moins de 82 pages mémorisées plus tard, c’est un spectacle humoristique à saveur théâtrale auquel le public aura droit. D’autres comparses clouspines seront aussi de l’aventure, puisque la prestation comprendra des extraits de voix de René-Paul Lacombe, une collaboration de Nathalie Michaud à la mise en scène et de Pierre Paquet aux décors et autres éléments techniques. Une pièce musicale est par ailleurs en cours de composition pour l’occasion, notamment avec le concours de la nièce de Guy, Gabrielle Poirier Dostie, bassoniste pour l’Orchestre métropolitain.

Guy Dostie ne cache pas sa fébrilité à l’idée de se retrouver sur scène. Pas pour lui la formule virtuelle. «C’est la réaction du public qui me stimule et me pousse à en donner plus. Sans public, la qualité du spectacle n’est pas la même», considère-t-il.

En raison des règles de distanciation actuelles, seulement une centaine de billets sont en circulation pour chacune des trois représentations. En vente en ligne via lacmegantic.tuxedobillet.com, par téléphone au 819 554-6075 les lundis, mardis ou vendredis entre 13h30 et 15h30, au 819 237-4154 ou directement à l’entrée de la Salle Montignac le soir des spectacles.