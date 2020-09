Coup d’envoi pour l’Espace jeunesse - Claudia Collard : Actualités

Alexis Moffatt, l’ébéniste Philippe Foley, la mairesse Julie Morin et Alexis Richard. Le plan du futur Espace jeunesse, qui prendra place sur l’ancien site de l’usine Billots-Sélect.

La première pelletée de terre de l’Espace jeunesse, officialisée lundi, a donné le coup d’envoi à un chantier qui s’échelonnera sur tout l’automne, en vue d’une inauguration au printemps 2021. Au terme des travaux, parc de planches à roulettes, piste BMX et espace pour se rassembler offriront des occasions de divertissement et de socialisation à la jeune génération ainsi qu’à l’ensemble de la population.



«Ce projet a été pensé, réfléchi et travaillé pour nous les jeunes pour que nous puissions nous réunir et s’amuser en toute sécurité», a transmis Marianne Moffat, représentante du conseil des élèves de la polyvalente Montignac au cours de la dernière année scolaire et animatrice de l’événement du 24 août.

Un sommet jeunesse tenu le 12 février 2015, suivi d’autres consultations auprès des jeunes, a conduit à la création de ce projet. «J’ai eu l’opportunité d’entendre les jeunes de la polyvalente, du cégep, de la Maison des jeunes», relate la mairesse de Lac-Mégantic, qui était alors responsable de ce projet dans le cadre de son emploi. «Je suis devenue conseillère municipale (à l’automne 2015) parce que je souhaitais porter votre voix. Je considère qu’une ville doit faire une place à ses jeunes. Dès le printemps, vous pourrez vous approprier cet espace, faire du skate, de la trottinette, du patin à roues alignées, du BMX, du vélo. Je fais le souhait que chacun y trouvera sa place, que les adultes viendront voir vos talents et se laisseront inspirer par ce lieu qui sera rempli de vie», a adressé Julie Morin aux jeunes.

Les travaux d’aménagement de l’Espace jeunesse représentent une dépense de 1 105 836$, dont 512 712$ financés par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et 593 124$ provenant d’investissements du milieu. Mathieu Pépin, chargé de projet au bureau du développement économique, a accompagné les entrepreneurs et concepteurs du site, qui sera aménagé sur l’ancien terrain de l’usine Billots-Sélect.

«On arrive aujourd’hui avec un concept qui est probablement unique au Québec. Il s’agit du troisième parc au Canada doté d’une telle infrastructure. C’est du jamais vu dans le monde municipal!», transmet M. Pépin, spécifiant que la piste de pump track a été conçue par un champion canadien de BMX et qu’une ressource de même calibre a œuvré à la conception du parc de planches à roulettes de dimension régionale. «On voulait être certain d’avoir un innovant, au goût du jour et durable dans le temps. L’Espace jeunesse comprendra aussi du mobilier et une piste le long de la rivière Chaudière pour se connecter à la rue Carillon. C’est un projet intégré, qui vise à rejoindre un maximum de gens.»

Un abri multifonctionnel prendra également place sur le site, qui accueillera du mobilier urbain, conçu à partir des quatre arbres abattus dans le cadre des travaux de la rue Champlain. Cette revalorisation sera réalisée par l’ébéniste Philippe Foley avec le concours de la population. Une première activité publique aura lieu sur le site de l’ancienne capitainerie le samedi

5 septembre ou le 6 septembre en cas de pluie, consistant en le découpage d’immenses tranches, pesant entre 200 et 500 livres chacune. Le bois devra ensuite sécher avant les étapes de transformation et de finition, cette dernière étant prévue vers la fin de l’été 2021.