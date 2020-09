Secteur Louise- Nouveau poste d’accueil - Rémi Tremblay : Actualités

(Devant le nouveau poste d’accueil du secteur Louise: dans l’ordre habituel, Alexandre Beaulé, Linda Brochu, le président Steve Edwards, Nathalie Boutin, directrice, le député François Jacques, Guy Pépin, directeur, le maire Gaby Gendron, le vice-président Mario Lacasse et Martin Perreault, directeur.

D’abord prévue en juin, mais retardée en raison de la pandémie, l’inauguration officielle du nouveau poste d’accueil du secteur Louise de la Zec Louise-Gosford s’est déroulée le samedi 22 août, en présence des membres du conseil d’administration présidé par Steve Edwards.



Le député François Jacques en était à sa première sortie publique depuis le confinement imposé en raison de la COVID-19. «Vous me connaissez, je suis un homme de terrain, j’avais hâte de pouvoir renouer avec l’action et de voir mon monde. Je suis un utilisateur de la zec, surtout l’hiver en motoneige.» Son gouvernement a contribué pour 98 000$ dans ce projet du poste d’accueil.

Alors que l’ancien poste d’accueil était chauffé au bois et au propane, le nouveau bâtiment est chauffé à l’électricité. La structure a été réalisée par les Constructions P.L. Orichefqui et l’aménagement intérieur est le résultat de plus de 300 heures de bénévolat consacrées par Alexandre Beaulé, Clermont Perron et Martin Perreault, trois directeurs de la Zec, avec l’aide des employés.

Le chemin d’accès, par le rang 4 de Frontenac, a été entretenu «de façon rigoureuse», de souligner le président de la Zec à l’endroit du maire Gaby Gendron.

«Nous sommes privilégiés d’avoir accès, chez nous, à autant de ressources permettant la pratique de la chasse, de la pêche, de la randonnée et du camping, entre autres. Cette nouvelle construction est l’une des nombreuses améliorations apportées au fil des ans aux installations et aux infrastructures. Et à plusieurs reprises, le gouvernement du Québec a répondu présent lors des travaux réalisés.»

Ce sont plus de 200 000$ qui ont été accordés par Québec dans les nombreux projets qui lui ont été présentés par les administrateurs de la Zec Louise-Godford, et d’autres projets sont prévus dans un proche horizon.

Le président Edwards a profité de la cérémonie pour baptiser l’une des salles, au nom d’un grand bénévole, Yvon Boucher, de Audet, impliqué dans l’organisation depuis 1978 et qui «a été une personne très importante pour nous.» Une plaque a été installée rappelant le souvenir de son implication à l’Association Louise-Gosford en tant que directeur bénévole, secrétaire puis trésorier jusqu’en 2017.