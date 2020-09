Éclosion de COVID au CHLSD de Lambton - Claudia Collard : Actualités

Sept employés et onze résidents du CHSLD de Lambton ont été déclarés positifs à la COVID-19. (Photo Claude Rouillard)

Les enquêtes épidémiologiques des équipes de la santé publique ont mis en relief des éclosions de COVID-19 en Estrie. C’est notamment le cas au CHSLD de Lambton, où 28 personnes ont été déclarées positives au coronavirus, soit 13 membres du personnel et 15 résidents.



L’éclosion a été confirmée le 27 août par le CIUSSS de l’Estrie-CHUS, indiquant par voie de communiqué que les personnes infectées ainsi que leurs collègues jugés à risque modéré ou élevé ont rapidement été retirés du milieu. «Toutes les mesures de prévention habituelles ont été respectées et les équipes de prévention et contrôle des infections suivent la situation de près. Comme prescrit par le Comité sur les infections nosocomiales du Québec, dès qu’il y a une personne confirmée positive, que ce soit un usager ou un employé, tous les usagers de l’unité et les employés ayant travaillé sur cette unité doivent être dépistés».

Les 29 résidents du CHSLD de Lambton et une cinquantaine d’employés ont été dépistés le 27 août et les visites, à moins d’une situation particulière, ont été suspendues pour une période indéterminée. Le 29 août, les résultats des tests révélaient cinq nouveaux cas positifs, cette fois chez les résidents. Ces derniers ont été transférés vers la zone chaude du centre de confinement de Sherbrooke. «Nous comprenons que ce transfert est difficile à accepter et crée de l’anxiété chez les familles de ces cinq résidents, mais nous leur assurons que c’est la décision la plus sécuritaire pour leurs proches», a transmis Sylvie Quenneville, directrice adjointe à la Direction du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées. Pour le CIUSSSE, il s’agit aussi du choix clinique optimal pour la population du Granit «afin de ne pas fragiliser davantage la situation déjà précaire en ce qui a trait aux ressources disponibles dans ce secteur».

Le dimanche 30 août, deux autres cas positifs parmi les membres du personnel du CHLSD de Lambton s’ajoutaient aux deux premiers confirmés trois jours plus tôt. «Comme pour chaque cas positif, les équipes de Santé publique s’affairent à identifier les contacts jugés à risque modéré ou élevé de ces deux personnes afin qu’ils se fassent tester et se placent en isolement préventif», pouvait-on lire dans un courriel émis par le service des communications du CIUSSSE. En date du mardi 8 septembre, le bilan totalisait 18 cas positifs, soit 7 parmi les employés en plus des 11 résidents infectés. Le lendemain, on déplorait quatre cas supplémentaires de COVID-19 chez les résidents. Le jeudi 10 septembre, six membres du personnel s'ajoutaient aux cas positifs.

Le maire invite à la prudence

À la municipalité de Lambton, on demande aux citoyens de redoubler de prudence à la suite de l’éclosion déclarée au CHSLD de Lambton. «L’éclosion sur notre territoire nous rappelle que la pandémie n’est pas terminée et qu’elle peut survenir même dans les localités rurales. C’est pourquoi nous demandons aux commerçants, aux entreprises et aux citoyens de continuer à respecter scrupuleusement toutes les mesures sanitaires émises par l’Institut de la santé publique du Québec», communique le maire Ghislain Breton. Il se dit toutefois rassuré des actions entreprises par le CIUSSS de l’Estrie-CHUS ainsi que sa direction de la Santé publique afin de freiner la propagation du virus, rappelant que la municipalité de Lambton a été proactive dès le début de la pandémie en prenant «toutes les mesures nécessaires afin de protéger son personnel et les citoyens. Depuis, la municipalité assure une veille responsable sur tous les lieux publics et demeure très vigilante.»