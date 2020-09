Menace au lac: une pétition en ligne - Rémi Tremblay : Actualités

«Une catastrophe environnementale menace le lac Mégantic. Nos élus et décideurs locaux et régionaux doivent agir sans plus tarder.» Le Groupe citoyen de la rue de la Baie-des-Sables transporte sa croisade pour la protection du lac Mégantic jusqu’à l’hôtel de ville où son porte-parole, Robert Bellefleur, compte bien déposer en assemblée du conseil, le 15 septembre une pétition réclamant aux élus municipaux des interventions concrètes visant à corriger «le problème d’érosion non contrôlée et de sédimentation accélérée des cours d’eau qui drainent le bassin versant dans ce secteur.»



Le lendemain, le groupe compte se déplace de l’autre côté de la rue Frontenac, dans l’édifice de la MRC du Granit, pour une présentation du problème devant le conseil des maires.

«Ces problèmes majeurs accentuent la formation anormale de deltas et d’herbiers d’algues très impressionnants sur les berges et dans les eaux de la baie des Sables. Dans ces conditions, nous craignons plus que jamais l’implantation du myriophylle à épis dans le lac Mégantic et dans la baie des Sables, en raison de l’expansion de ces grands herbiers très bien nourris dans plusieurs secteurs du lac», souligne M. Bellefleur, dans l’énoncé de la pétition mise en ligne afin de recueillir le plus large appui du public.

«Nous revendiquons de nos décideurs locaux et régionaux des plans d’action concertés visant à corriger ce grave problème environnemental qui menace le lac Mégantic, notre richesse collective», ajoute-t-il. Pour appuyer l’action citoyenne, le groupe partage des vidéos sur You Tube qui démontrent, selon le porte-parole, «la négligence et le laisser-aller des autorités municipales et régionales en matière de protection du lac Mégantic.»