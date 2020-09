Aux ventes à l’Écho - Rémi Tremblay : Actualités

Amélie C. Duplessis, directrice aux Ventes et Marketing pour l’Écho.

L’expérience client fait la force de la nouvelle directrice Ventes et Marketing à l’Écho, Amélie C. Duplessis. Âgée de 26 ans et native de Lac-Mégantic, son parcours académique et son expérience de travail en tourisme et restauration la prédisposaient pour prendre la relève du vétéran Michel Pilotte, qui a pris sa retraite après 32 ans de loyaux services.



Son objectif, mettre à jour le volet créatif en exploitant davantage le potentiel de chaque client, dans un contexte de contact humain et de collégialité. «L’hebdo papier est encore de mise», dit celle qui lui promet un avenir encore plus «coloré» et un contenu actif sur le web.

Avec son esprit innovateur et son besoin de satisfaire sa créativité de multiples façons, en arts plastiques, dessin et peinture, un domaine où elle a étudié, en plus de ses cours en techniques de tourisme au Campus Lac-Mégantic du Cégep Beauce-Appalaches, chez elle le contact humain est privilégié.

À son expérience de travail, s’ajoutent un stage d’étude à la Municipalité de Lambton et un poste d’agent à la Société de développement économique du Granit, responsable du dossier de la Route des Sommets.

Une bonne partie du cours en développement touristique reposait sur les méthodes de vente et de marketing et le service client.

Bienvenue dans l’équipe !