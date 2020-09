Réouverture du Centre sportif Mégantic - Claudia Collard : Actualités

Les inscriptions aux cours offerts par le CSM se poursuivent jusqu’au 13 septembre.

Les plateaux du Centre sportif Mégantic sont désormais ouverts au public. Cette programmation développée en collaboration avec les associations sportives du milieu se veut un retour que l’équipe du CSM souhaite «presque normal», en tenant compte du contexte de pandémie.



«La situation actuelle apporte de nombreux défis. Tant les entraîneurs, les bénévoles, les parents, les spectateurs et les sportifs doivent adapter leurs comportements. Il faut toujours garder en tête que les mesures sanitaires sont en place afin de permettre de continuer la pratique des sports et des activités physiques. Nous avons fait des réaménagements d’horaire et de locaux pour répondre aux exigences gouvernementales et nous croyons qu’avec l’entière collaboration de tous, ces changements d’habitude s’intégreront rapidement à la routine», transmet Sylvie Lacombe, directrice adjointe par intérim du Service des loisirs.

«Nous sommes très fiers de proposer à nouveau une variété et une quantité d’activités importantes avec le retour de plusieurs cours déjà populaires. Toutefois, je souhaite réitérer que nous devons poursuivre nos efforts pour limiter les contacts et l’exposition à ce virus sournois. Nous avons confiance que les résidants de la région comprendront et respecteront les mesures, afin que le plus grand nombre d’athlètes et d’utilisateurs puissent continuer d’avoir accès au CSM dans un contexte sécuritaire», communique la mairesse Julie Morin.

Chaque organisme partenaire, soit les Lames argentées, le Club Granigym et l’Association du hockey mineur, est régi par des fédérations ayant mis en place des mesures spécifiques, lesquelles ont été transmises aux utilisateurs concernés.

Pour plus d'information, on peut consulter ce site ou la page Facebook de la Ville.