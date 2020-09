Visites libres à l’église Sainte-Agnès - : Actualités

L’église Sainte-Agnès ouvre ses portes au public en fin de semaine.

Les Journées du patrimoine religieux se dérouleront à l’échelle du Québec, les 12 et 13 septembre. L’église Sainte-Agnès de Lac-Mégantic ouvrira ses portes au grand public à l’occasion de cet événement, destiné à mieux connaître et apprécier les multiples caractéristiques artistiques, historiques et architecturales du patrimoine religieux.



Construite entre 1911 et 1913 selon les plans des architectes Louis-Napoléon Audet et Arthur Godin, l’église de style néogothique a été citée immeuble patrimonial par la Ville de Lac-Mégantic en 2008. Des visites libres des lieux sont possibles le samedi 12 septembre de 10h à 14h et le dimanche 13 septembre de 11h à 15h. Une personne sera présente sur les lieux afin de renseigner les visiteurs.

Les journées du patrimoine religieux sont une initiative du Conseil du patrimoine religieux du Québec et l’Association du tourisme religieux et spirituel du Québec. La planification de l’événement a été mise sur pause entre mars et juin, mais avec la reprise du secteur, 138 lieux ont répondu à l’appel. Les visites se feront dans le respect des règles de santé publique visant à contrer la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19). Toutes les activités offertes à la programmation sont gratuites. La programmation complète de l’événement est disponible sur le site journeesdupatrimoinereligieux.ca