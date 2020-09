Une planification stratégique pour le territoire méganticois - Claudia Collard : Actualités

La mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin, en compagnie du directeur général de la Ville, Jean Marcoux.

Dévoilée en séance publique le 15 septembre, la nouvelle planification stratégique de Lac-Mégantic se veut un outil guidant la prise de décisions impliquant non seulement l’appareil municipal, mais aussi les organismes du milieu et l’ensemble des citoyens. Issue de consultations ciblées sur le web et en personne afin de rejoindre le plus grand nombre, elle a pour but de favoriser des actions sur l’ensemble du territoire, communique la mairesse Julie Morin.



«Cette planification stratégique, c’est un peu comme la colonne vertébrale du développement, un phare pour les cinq prochaines années. On n’aurait pas pu faire cette réflexion dans nos bureaux. À cette étape de l’histoire de Lac-Mégantic, c’était nécessaire qu’on se dote d’une vision collective. C’est pour ça qu’on a retenu les services de l’équipe Votepour.ca. Ils sont allés à la rencontre des gens dans la rue, à la Maison des jeunes, dans l’école secondaire… Je pense que les gens vont s’y reconnaître.»

Parmi les grands axes de développement, celui concernant l’environnement et les énergies renouvelables cible entre autres objectifs la réduction continue des émissions de gaz à effet de serre (GES) sur le territoire. Créée en avril, la Commission de l’innovation et de la transition écologique, formée de neuf citoyens et de deux élus, devra d’abord évaluer la quantité de GES actuellement produite et se donner «un objectif précis et mesurable», cite en exemple Mme Morin.

Sur le plan économique, Commerce Mégantic a notamment le mandat de développer et consolider l’armature commerciale et d’y favoriser l’achalandage au moyen d’animations variées. De son côté, Place de l’industrie se chargera de consolider la grappe du bois et d’encourager l’expansion et la diversification des entreprises existantes. Un plan d’action est déjà établi pour le milieu industriel, lequel comprend un fonds d’un million de dollars issu du recours collectif, pour financer des incitatifs à la construction d’une nouvelle usine ou à l’agrandissement d’une usine existante.

Toujours au volet économique, l’objectif de «faire de Lac-Mégantic un pôle touristique incontournable dans la région de Mégantic et des Cantons-de-l’Est», figure au sein de la planification stratégique 2020-2025. «Ultimement, j’aimerais que si on demande aux Québécois de nommer cinq villes dans les Cantons-de-L’Est, Lac-Mégantic en fasse partie», exprime la mairesse, mentionnant non seulement les attraits mis en place par la municipalité mais aussi les initiatives citoyennes, comme Les Greeters et le Marché public, comme des vecteurs de l’industrie touristique.

Afin de maintenir la ville vivante et animée, la planification stratégique mise sur l’importance de susciter l’engagement citoyen, particulièrement chez les jeunes. «Si on veut les garder ici il faut des projets pour eux, qu’ils aient un sentiment d’appartenance. L’Espace jeunesse a été développé en priorité pour que les jeunes se sentent concernés», fait valoir Julie Morin, mentionnant qu’à ce jour, un comité de participation jeunesse a été créé par l’Équipe de proximité.

La signature Cittaslow guide l’ensemble de la nouvelle planification. Comme ville du bien-vivre, Lac-Mégantic se doit d’offrir un milieu où les citoyens ont accès à des services qui assurent leur confort, leur bien-être et leur développement, laisse entendre la mairesse. À ce titre, le Cégep fait partie des infrastructures à maintenir et consolider tandis que les projets de construction d’un nouveau CHSLD et de la voie de contournement sont ciblés en priorité.