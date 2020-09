Œuvres de Wynne Parkin en exposition - Claudia Collard : Culture Arts visuels

L’exposition de Wynne Parkin est en montre jusqu’au 6 décembre.

En montre à la Galerie d’art du CSM, l’exposition des œuvres de l’artiste Wynne Parkin fera l’objet d’un vernissage le vendredi 25 septembre à 17h30, dans la foulée des Journées de la culture. Inspirées de la forêt, ses compositions surréalistes dépeignent à la fois fantaisie et réalité, créant un récit défiant l’ordre rationnel des éléments.



Résidante de Lac-Mégantic, celle qui a étudié le graphisme à Montréal puis les Beaux-Arts au Mexique, utilise souvent ses rêves comme source de créativité. «Nous sommes tous de l’énergie et j’essaie de capturer cette magie en peinture», livre-t-elle dans son dossier de présentation. Son but en tant qu’artiste: se connecter au pouvoir de guérison du monde naturel et encourager les autres à faire de même. «Alors que j’observe et étudie tranquillement la faune, les forêts, l’eau et le ciel, le monde ordinaire qui m’entoure est transformé par l’ombre et la lumière en quelque chose de magique».

Née à Montréal d’une mère excentrique et d’un père inventeur, dans une maison d’art et de tapisseries colorées, Wynne Parkin a passé une partie de son enfance à explorer les insectes, les oiseaux et les arbres. Aujourd’hui, ses œuvres se retrouvent dans plusieurs galeries à travers le Québec et l’Ontario, en plus de faire partie de plusieurs collections privées et d’entreprises. Son style artistique fait appel à la simplification et l’abstraction des couleurs vibrantes et à l’attention portée aux motifs et aux formes, stylisés de façon à exprimer son ressenti.