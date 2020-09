Un mois de culture à Lac-Mégantic - Claudia Collard : Culture

Kyra Shaughnessy et Marie-Onile Rodrigue donneront un spectacle le 17 octobre.

La Commission des arts, de la culture et du patrimoine de Lac-Mégantic (CACP) et ses nombreux partenaires ont concocté une programmation diversifiée pour souligner les Journées de la culture, qui se dérouleront exceptionnellement sur un mois, du 25 septembre au 25 octobre.



Ce 25 septembre, 17h30, à la galerie d’art du Centre sportif Mégantic, le public est invité au vernissage de l’exposition de Wynne Parkin, une artiste méganticoise qui tire son inspiration de la nature, au moyen d’une technique mariant la simplification, l’abstraction, des couleurs vibrantes et l’attention portée aux motifs.

En collaboration avec le Comité culturel Mégantic, deux spectacles seront présentés sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac. Féminine(s), un tour de chant consacré exclusivement à des textes féminins du répertoire québécois et français, sera interprété par Céline Faucher, avec accès gratuit au public, les 24 et 25 septembre à 20h. Le samedi 17 octobre, Kyra Shaughnessy et Marie Onile Rodrigue uniront leur voix afin d’offrir un concert unique. Les billets sont disponibles via lacmegantic.tuxedobillet.com.

Activité phare de ce mois de la culture, la réalisation d’une murale au centre-ville. Du 1er au 25 octobre, les citoyens pourront assister à la performance de Nicolas Lareau. L’artiste muraliste réalisera, à l’intérieur du bâtiment attenant à l’Espace jeunesse, une oeuvre de 10 x 40 pieds, qui sera installée sur le mur extérieur de la caserne incendie face au lac. Un projet rendu possible grâce à une subvention pour le projet #COVIDARTQC du scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion.

«Nous sommes très fiers d’avoir obtenu avec huit autres villes au Québec cette aide financière. Nous invitons les citoyens à venir à l’ancienne scierie à des moments spécifiques afin de voir à l’oeuvre cet artiste. La murale valorisera les valeurs Cittaslow, importantes pour notre communauté, mais également qui font du sens en ces temps de pandémie», partage Jacques Dostie, de la CACP.

Des ateliers de création d’une murale par des jeunes se dérouleront par ailleurs les 17 et 18 octobre, en collaboration avec l’artiste en arts visuels Rachel Robin. L’oeuvre sera installée à L’Espace jeunesse. Lors de ce même weekend, un parcours-découvertes sera aussi proposé, en collaboration avec Quartier Artisan.

La mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin, considère que cette panoplie d’activités offertes dans le cadre des Journées de la culture contribue à rendre la communauté encore plus vivante. «Nous souhaitons mettre les arts et la culture au coeur de la ville et en faciliter l’accès. Nous voulons également favoriser l’engagement et la mobilisation des jeunes dans des projets structurants. En leur permettant de créer aux côtés d’artistes muralistes de renom, nous leur permettons de s’exprimer et de contribuer au dynamisme de la Ville.»