Céline Faucher rend hommage aux femmes de parole - Claudia Collard : Culture Musique

Céline Faucher présentait son spectacle Féminine(s) les 24 et 25 septembre. Un tour de chant puissant comme une rivière, composé de moments forts et paisibles

La chanteuse Céline Faucher a rendu hommage à une dizaine de femmes de parole, interprétant des œuvres porteuses de vérité et d’émotions. Sa voix chaleureuse et sa présence généreuse ont permis de découvrir et redécouvrir des textes puissants, suscitant le rire et les larmes, les soirs des 24 et 25 septembre sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac.



Ce tour de chant était présenté gratuitement au public, dans le cadre des Journées de la culture. Il s’agissait du second passage de Céline Faucher à Lac-Mégantic, qui a livré un spectacle en hommage à Pauline Julien voilà une dizaine d’années. Cette fois, l’interprète partageait des coups de cœur pour des auteures québécoises et françaises, qui détiennent résolument le pouvoir des mots.

En toute intimité, accompagné du pianiste Marc-André Cuierrier, Céline Faucher a vogué chez les Diane Dufresne (Cendrillon au coton)», Sylvie Tremblay (Je chanterais pour elles), Véronique Sanson (Drôle de vie), Michèle Bernard (Je t’aime) en plus d’amuser la galerie avec Peine d’amour minable de Denise Boucher et Mes bourrelets d’antan de Françoise Mallet Joris.

Des textes forts signés Pauline Julien, Anne Sylvestre et Clémence Desrochers composaient également le répertoire de Céline Faucher. Intitulée Féminine(s), son spectacle ouvrait grande la fenêtre sur l’univers féminin et féministe. Un monde d’épreuves, de force, de revendication, d’humour et d’amour. Un monde où la parole change le monde, un mot à la fois.