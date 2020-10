Le FrigoDons accessible en tout temps - Claudia Collard : Actualités

Audrey Auclair, travailleuse sociale pour l’Équipe de proximité, Véronique Mercier, chargée de projets pour Solutions Gourmandes et Jessy Bisson-Lessard, stagiaire en technique de travail social à l’Équipe de proximité. Le FrigoDons est situé sur le terrain de la Galerie Métissage, propriété de Jo Cooper (absente de la photo), dont l’implication citoyenne permet d’assurer le lien avec les membres de la communauté.

Dans la lutte au gaspillage alimentaire, le FrigoDons se positionne avantageusement pour son accessibilité. Situé au coin des rues Salaberry et Daniel, son but est de développer le réflexe du partage et l’esprit de collaboration. Et jusqu’à maintenant, ces objectifs sont atteints.



Installé à l’extérieur sur le terrain de la Galerie Métissage grâce à l’implication citoyenne de sa propriétaire, Jo Cooper, le FrigoDons sera désormais accessible en tout temps. «Les gens peuvent donner des aliments et des mets préparés qu’ils ont en trop. Cet été, on a reçu beaucoup de dons», transmet Audrey Auclair, travailleuse sociale pour l’Équipe de proximité, dont le rôle est de faciliter la mise en œuvre du projet.

Comme la culture de jardin potager gagne en popularité et que de plus en plus de citoyens possèdent un poulailler urbain, les légumes et les œufs ont été largement distribués dans le FrigoDons. Des sauces et autres plats cuisinés ont aussi garni le frigo, régulièrement nettoyé par des bénévoles, qui s’y relaient sur une base volontaire.

Chaque semaine, des portions de repas concoctés aux Solutions Gourmandes prennent aussi la direction du FrigoDons. Des étagères accueillent aussi les conserves et autres produits ne nécessitant pas de réfrigération. À l’instar de toutes les denrées données, celles-ci trouvent rapidement preneur, assure sa chargée de projet Véronique Mercier. «Il n’y a vraiment rien qui se perd. Ce qui n’est pas pris est récupéré par les Solutions Gourmandes puis retransformé en plats cuisinés.»

Le FrigoDons agit ainsi en complémentarité avec les Solutions Gourmandes et la Banque alimentaire du Granit, également partenaire du projet. «Ça permet d’optimiser la distribution de nourriture», fait valoir Mme Mercier.

Mme Auclair rappelle que le concept du FrigoDons a été initié par l’Accorderie, dans l’optique d’être le plus près possible des citoyens. «Ce sont eux qui font vivre le FrigoDons», fait-elle valoir, soulevant le précieux apport de Jo Cooper, qui assure ce lien avec la communauté.Les personnes désireuses d’en savoir plus long sur le FrigoDons peuvent contacter l’Équipe de proximité, au 819 583-0700, 819 583-0477 ou via sa page Facebook.