Le Trio Fibonacci présente les géants du minimalisme - : Culture Musique

La violoniste Julie-Anne Derome, le pianiste Steven Massicotte et le violoncelliste Gabriel Prynn forment le Trio Fibonacci.

Le Trio Fibonacci présentera un répertoire captivant, allant à l’essentiel de la mélodie, le vendredi 9 octobre, 20h, sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac. Intitulé Les géants du minimalis-me III, ce spectacle explore des œuvres de compositeurs de notre époque, livrant un maximum d’émotions avec un minimum de notes.



Entré sur la scène musicale en 1998, le Trio a oeuvré auprès des grands maîtres et bénéficie d’une réputation internationale l’ayant mené en Argentine, au Brésil, au Chili, en Chine, au Japon, aux États-Unis, en Afrique du Sud ainsi que dans plusieurs pays d’Europe. Il demeure un des seuls trios avec piano au monde, remarqué à la fois pour ses lectures virtuoses inspirées de la musique d’aujourd’hui et pour ses interprétations passionnées et éloquentes des œuvres classiques et romantiques. Depuis ses débuts, le trio a créé plus d’une cinquantaine d’œuvres de compositeurs canadiens en plus de collaborer avec plusieurs compositeurs internationaux de renom.

Le Trio Fibonacci est composé de la violoniste Julie-Anne Derome, du violoncelliste Gabriel Prynn et du pianiste Steven Massicotte. Le concert présenté le 9 octobre est le troisième de la série Les géants du minimalisme, au programme, des oeuvres de Philip Glass, Ludovico Einaudi, Brian Eno, Max Richter et la création d’un compositeur montréalais.

Gagnante du prestigieux Prix Virginia Parker du Conseil des arts du Canada en 2003, afin de souligner sa contribution unique à la création musicale canadienne, Julie-Anne Derome a poursuivi ses études sous la direction de Christopher Rowland au Royal Northern College of Music en Angleterre et auprès de Mitchell Stern et des membres du Emerson String Quartet aux États-Unis. Elle s’est fait rapidement remarquer en participant à des concours prestigieux en plus d’être artiste invitée à plusieurs festivals internationaux.

Au cours de sa carrière, Gabriel Prynn a ressuscité des chefs-d’œuvre oubliés et créé plus de soixante nouvelles œuvres. Passionné de l’enseignement, il est actuellement professeur invité à l’Université de l’Ohio en plus d’avoir donné plusieurs cours de maître, ateliers et coaching dans de prestigieuses écoles à travers le monde.

Steven Massicotte a découvert le piano très jeune. Il a récemment terminé un Doctorat sous la direction de Jean Saulnier à Montréal ainsi qu’un Diplôme d’études supérieures à Vienne. Il a joué avec plusieurs orchestres, dont l’Amadeus Orchestra en Pologne, l’Orchestre Philarmonique des Musiciens de Montréal (OPMEM), l’Orchestre de l’Université de Montréal et la Sinfonia de Lanaudière. Lauréat plusieurs fois, il a récemment remporté le Concours de concerto de l’OPMEM.

Les billets pour ce spectacle présenté par le Comité culturel Mégantic sont en vente via ce lien, à la pharmacie Jean Coutu de Lac-Mégantic ou directement au guichet de la Salle Montignac le soir de la représentation.