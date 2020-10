Bourses dâ€™accueil remises Ã  30 Ã©tudiants - : ActualitÃ©s

Les récipiendaires de la bourse Choisis Mégantic.

Afin de récompenser les nouveaux étudiants inscrits au campus de Lac-Mégantic pour la session d’automne 2020, la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches ainsi que la Table des partenaires de la MRC du Granit se sont unis afin d’octroyer trente bourses Choisis Mégantic de 1 000$ dans la communauté étudiante.



«C’est un plaisir pour nous d’accueillir ces nouveaux visages sur le campus de Lac-Mégantic. Je suis certain qu’ils mesureront rapidement les avantages et la richesse de prendre part aux cohortes soudées du campus», a exprimé le directeur général du Cégep, Pierre Leblanc, lors de la remise d’une première tranche de 500$ pour leur première session collégiale. La seconde moite de leur bourse sera versée à l’hiver 2021, «conditionnellement à la poursuite de leur parcours scolaire au sein de notre établissement», a-t-il précisé.

Pour le président de la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches, René Allen, cette enveloppe de 30 000$ en bourses constitue un encouragement à adopter le campus Lac-Mégantic pour le parcours collégial. «Nous voulions encourager les jeunes de la région à profiter des installations académiques qui leur sont offertes à proximité de leur résidence familiale. Ainsi, c’est l’ensemble de la communauté qui bénéficie de leurs talents et de leurs compétences.»

Au nom de la Table des partenaires de la MRC du Granit, la préfet Marielle Fecteau avait elle aussi un message à livrer: «Lorsque le projet de bourse Choisis Mégantic a été proposé, nos partenaires et nous avons été immédiatement charmés. La MRC du Granit souhaite supporter le développement de la région et renforcer le sentiment d’appartenance et de solidarité du territoire. Quoi de plus vibrant qu’encourager la jeunesse et l’éducation?»

Les bénéficiaires de la bourse Choisis Mégantic sont: Jacob Bilodeau, Louis Ayotte, Antoine Bernier, Allyson Breton-Proteau, William Couture, Emilie Dallaire, Roxanne Perreault et Jeanne Rousseau en Sciences humaines; Rosemarie Brochu, Yoakim Galipeau-Théberge, Rose Létourneau Vachon, Bryan Pépin, Olivier Perreault, Pierre-Olivier Poirier, Charles Thibault et Rosalie Turmel en Sciences de la nature; Jessie Grimard en Soins infirmiers; Mia Quintal, Zachary Bilodeau, Sara-Maude Blais, Alice Bolduc, William Breton, Lauriane Couture, Lucas Dumas-Chaput, Marc-Antoine Fortin, Alexandra Lauzon, Alexann Rancourt, Philip Rosa, Arianne Verdo et Anne-Sophie Viens en Tremplin DEC.