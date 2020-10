Le député provincial entame la seconde partie de son mandat - : Actualités

Le député de Mégantic, François Jacques, amorce la deuxième partie de son premier mandat à l’Assemblée nationale.

«Deux ans déjà depuis que les électeurs de Mégantic m’ont accordé leur confiance en faisant de moi leur député à l’Assemblée nationale. Deux années bien remplies d’actions variées, toujours au service des citoyennes et des citoyens. Je suis fier d’avoir contribué, depuis mon élection, à plusieurs projets pour développer notre magnifique circonscription, et je suis prêt à entreprendre la deuxième moitié de mon mandat en restant intègre et fidèle à mon approche: être près de mon monde.»



Le député de Mégantic et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation (volet Affaires municipales), François Jacques, dit amorcer la deuxième partie de son mandat, avec confiance et fébrilité. Fier des nombreux dossiers qu’il a réussi à faire cheminer depuis 24 mois, il entend être tout autant actif dans les semaines et mois à venir, malgré la pandémie qui sévit au Québec.

Pour le député de Mégantic, il n’y a pas de petits ou de grands projets. «Chaque demande est traitée de la même façon, avec la même attention et la même énergie, par mon équipe et moi-même, jusqu’à ce que le dossier soit finalisé. Je pense autant aux investissements dans nos écoles et au parc national du Mont-Mégantic, qu’au dossier des balançoires au HLM de Lac-Mégantic. Nous sommes à l’écoute de la population et nous travaillons très fort pour trouver des réponses», communique-t-il.

François Jacques convient que sa deuxième année de mandat a été complètement différente de la première. «Nous avons tous dû faire preuve d’une grande capacité d’adaptation dans nos méthodes de

travail et dans nos façons de communiquer. Ensemble, nous travaillons non seulement à développer notre comté, mais à freiner la pandémie de la COVID-19. Nos actions seront importantes dans les prochaines semaines et prochains mois, et j’appelle chacune et chacun de mes concitoyens à l’unité. Soyons ensemble dans cette lutte, et soyons ensemble dans les projets qui feront avancer notre comté.»