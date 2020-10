Appel à la mobilisation pour bâtir et rénover - Rémi Tremblay : Actualités

Bernard Gélinas et Jean-Marc Gagnon font un appel à tous pour que la région de Mégantic soit prête pour une vague de nouveaux venus.

C’est du jamais vu! Mégantic connaît un engouement depuis deux ans qui se traduit par une rareté de logements et un carnet de maisons à vendre presque vide dans les mains des agents d’immeubles. Après avoir réussi en cinq ans à contrer l’exode et à inverser le flux migratoire, les différents partenaires derrière le Défi 2025 lancent un appel à la mobilisation populaire afin de mieux se préparer au boum qui s’annonce à court terme.



«Nous avons tous les atouts pour offrir un milieu de vie familiale et de travail dans un environnement nature. La tendance à sortir des grands centres est bien présente mais certains défis restent à relever pour poursuivre l’attractivité de la région», partage l’un des porte-parole du Défi 2025, Jean-Marc Gagnon.



Mégantic se fait belle pour les travailleurs autonomes, les artisans, les travailleurs et les retraités qui visent la tranquillité dans une maison qu’ils peuvent acheter à la moitié du prix d’une maison de ville. Une liste de 150 emplois s’affiche en région. Et grâce aux efforts d’Intro-Travail et Place aux jeunes, 160 nouveaux venus ont été accompagnés dans leur intégration au cours des derniers mois.

Si l’objectif d’accueillir 2 025 nouveaux résidents sur le territoire de la MRC du Granit d’ici 2025 est encore envisageable, certains défis restent à relever. Le constat: la région de Mégantic assiste à une arrivée importante de personnes de diverses provenances qui ont choisi de s’installer en région et les ventes de maisons ont connu une hausse spectaculaire depuis plusieurs mois. Par ailleurs, les jeunes familles qui s’installent peinent à trouver une garderie pour leurs enfants.

L’autre porte-parole, le doc Bernard Gélinas, n’en revient pas ! «On notait le changement depuis un an et demi, deux ans. Et maintenant avec la COVID, le changement est encore plus important. Pas juste un petit vent, un gros vent ! Et, vous l’avez remarqué, on a eu du tourisme comme on en n’a jamais eu. On est allé voir les courtiers, depuis juillet c’est quelque chose comme une explosion, les ventes de maisons ont augmenté de 117%. Les maisons se vendent beaucoup plus cher que le prix d’évaluation. Et quand on voit cette manne-là arriver, on se dit qu’il ne faut pas la manquer !»

Invitation à passer à l’action!

Jean-Marc Gagnon et Bernard Gélinas invitent les gens, tout comme les entrepreneurs et les élus locaux et régionaux à passer à l’action. C’est le bon timing «pour les entrepreneurs qui songent à faire la construction de nouveaux immeubles à logements et pour les propriétaires d’appartements qui nécessitent des rénovations d’investir.»

Tout le monde est mis à contribution dans cet appel à tous : les personnes qui réfléchissent à mettre leur maison en vente ont actuellement de belles possibilités compte tenu de la rareté de l’offre. Ils font également valoir les opportunités pour quiconque souhaiterait ouvrir sa propre garderie.

«Nous avons besoin d’une mobilisation à plusieurs niveaux pour répondre adéquatement à ces nouveaux défis et ensemble, nous devons poursuivre nos efforts pour assurer notre développement», clame Jean-Marc Gagnon. Et le doc Gélinas d’enchérir : «Vous savez, ces nouveaux résidents viennent combler des besoins de main-d’œuvre dans nos entreprises et dans des organismes de services à la population. Ou encore, ce sont des retraités qui souhaitent vivre dans un milieu d’exception. À nous de faire en sorte qu’ils puissent s’installer et demeurer chez nous !»

Les élus municipaux et les gouvernements devront aussi faire leur devoir, lancent les deux porte-parole. «C’est le temps d’ouvrir des rues au développement domiciliaire. Ici, ça cogne à la porte à tour de bras. Il y a de plus en plus de jeunes qui reviennent après un exode à l’extérieur. Ici, on a une mine d’or pour les retraités. Si on a fait des petits gains depuis cinq ans, on a besoin de tous les paliers de gouvernements et de tout le monde pour les années qui viennent. Les régions qui se sont bien outillées vont en profiter. On voit passer la parade, à nous d’embarquer et de ne surtout pas la manquer.»

En Gaspésie, ajoute Bernard Gélinas, il y a des municipalités qui donnent des terrains aux contacteurs en leur disant: bâtissez des maisons.

À Montréal, le marché de l’immobilier est en hyperactivité, ce qui accentue la pénurie de propriétés à vendre. Même réalité à Québec où le nombre de propriétés à vendre chute et que la hausse des prix s’accélère. Deux zones urbaines en alerte maximale, face à la pandémie. Et pour les locataires en centres urbains et en banlieues, le rêve de devenir propriétaire à la campagne est plus accessible que jamais.

D’où l’urgence pour les différents paliers de gouvernement de prendre des décisions et de poser des gestes pour améliorer rapidement l’accès pour toutes les zones à l’Internet haute vitesse et à la couverture cellulaire mur à mur.