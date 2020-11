Un montant de 123 000$ en bourses d’études - : Actualités Éducation

Anais St-Gelais, Charlie Gagnon, Marie-Pierre Sarrazin et Ashley Dobb

La toute première édition de l’Événement Distinction jeunesse Desjardins s’adressant aux jeunes de 17 à 35 ans, s’est tenue le 20 octobre, en mode virtuel. Près d’un millier de jeunes estriens ont participé à cette soirée festive animée par l’humoriste Guillaume Pineault, en direct du 360d de l’Université de Sherbrooke.



La Caisse Lac-Mégantic-Le Granit compte quatre boursières: Marie-Pierre Sarrazin (3 000$), Ashley Dobb (1 000$), Charlie Gagnon (1 000$) et Anais St-Gelais (1 000$).

«Le contexte de la pandémie de COVID-19 a empêché la tenue d’un événement en personne et nous a poussés à innover dans le monde virtuel afin de nous permettre de poursuivre notre implication auprès des jeunes. Cette année leur a amené de nouveaux défis puisque plusieurs ont perdu leur emploi du jour au lendemain et se sont retrouvés isolés, en pleine session d’études. Nous souhaitions être présents pour la jeunesse et, plus que jamais, les accompagner dans cette période difficile», explique Dominic Gagnon, directeur général de la Caisse Desjardins de Lac-Mégantic-Le Granit.

Les caisses Desjardins de l’Estrie ont souligné plus de 100 boursiers Desjardins en leur remettant 123 000$en bourses d’études de niveaux secondaire à universitaire, afin de les soutenir dans leurs études et leur réussite académique. La Fondation Desjardins a bonifié son programme de bourses d’études de 500 000$ en 2020 afin d’aider les étudiants dans cette pandémie entrainant pour eux, comme pour tout le monde, des pertes financières importantes.

Plusieurs de ces bourses étaient remises durant la soirée, en plus de bourses persévérance et engagement. Plus de 1 500$ en prix ont été ajoutés pour les jeunes, sous forme de cartes-cadeaux auprès des commerces de la région afin de soutenir l’économie locale.