Décès de l’ex-préfet Michel Poulin - : Actualités Municipalité

L’ex-préfet Michel Poulin est décédé le 27 octobre dernier.

Salué comme un visionnaire par les élus de la MRC du Granit, l’ancien préfet et maire de Saint-Robert-Bellarmin, Michel Poulin, est décédé le 27 octobre dernier, à l’âge de 76 ans.



«C’est à lui que la MRC du Granit doit la mise en place du projet éolien sur lequel il a travaillé avec acharnement et ténacité afin de convaincre les municipalités de collaborer à cet important projet économique et environnemental», a partagé la MRC.

Michel Poulin a été maire de Saint-Robert-Bellarmin de 1983 à 1993, mandat durant lequel il a également été élu parmi ses pairs pour occuper le poste de préfet de la MRC du Granit de 1990 à 1993. Il a ensuite obtenu un nouveau mandat de maire de sa municipalité de 2005 à 2009.

M. Poulin a également été un important acteur du projet de coopérative d’Internet à Saint-Robert-Bellarmin, en plus d’être actif et impliqué dans une foule de dossiers dans le cadre de son mandat comme préfet et ses mandats à titre de maire siégeant autour de la table du conseil des maires de la MRC du Granit.

Tous les membres du conseil des maires ainsi que le personnel de la MRC ont tenu à offrir à sa famille, son épouse Éliane Bernard et ses enfants Jean et Nancy, et aux proches leurs plus sincères condoléances.