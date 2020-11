Chez Granit Plus, ça bouge en GRAND ! - : Actualités

Depuis maintenant plus de 30 ans, l’entreprise Granit Plus, fondée par les frères Lacroix, Rock, Pierre et Yvan, autrefois Moderne Granit inc., se spécialise dans la réalisation de produits en granit et autres pierres naturelles pour cuisines et salles de bain. Parmi ces produits, on retrouve depuis 2011 les bases et niches de douches ROC BASE. En 2017, la relève décide de mettre de l’avant ce produit unique en Amérique du Nord, afin de se démarquer de l’offre actuelle qui inonde déjà le marché. C’est d’ailleurs lors de cette année que la jeune et dynamique relève, composée d’Alex, Francis et Kevin Lacroix, a pris place à la tête de l’entreprise.





Chose faite aujourd’hui, Granit Plus réussit à en séduire plus d’un avec ce produit phare. Avec une augmentation annuelle de 15% à 20% de son chiffre d’affaires ces trois dernières années, l’entreprise entreprend maintenant un projet d’expansion afin de pallier la demande. C’est un plan de développement de près d’un million de dollars en équipement et infrastructure qui verra le jour au printemps 2021. Ce projet permettra une augmentation de près de 40% de leur production actuelle, ce qui veut aussi dire plusieurs nouveaux postes à combler.