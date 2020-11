Mesures municipales du palier d’alerte maximale - : Actualités Municipalité Coronavirus (COVID-19)

Réagissant au passage de l’Estrie en zone rouge, la mairesse de Lac-Mégantic, a lancé un appel à la bienveillance. «En ces temps plus difficiles, j’invite les citoyens à prendre soin d’eux et de ceux qui les entourent. Gardons nos distances mais n’oublions pas de remercier nos voisins et nos amis qui travaillent dans le domaine de la santé et dans nos écoles. En regard de la période des fêtes qui arrive, investissons dans nos commerces méganticois car ils continuent d’être là pour nous. Gardons espoir, car il y aura bel et bien une fin à cette période morose», a transmis Julie Morin dans un communiqué de la Ville traitant des diverses mesures municipales liées au palier d’alerte maximale.



Les services offerts par la Ville sont maintenus avec certaines restrictions. Il est toujours possible pour les citoyens de se présenter à l’accueil de l’hôtel de ville mais les méthodes sans contact sont à privilégier. Il est recommandé de faire les paiements en ligne, de déposer des documents à l’extérieur dans les boîtes postales de l’hôtel de ville et de communiquer avec les employés directement par téléphone au 819 583-2441.

Les citoyens qui doivent obligatoirement se présenter à l’hôtel de ville doivent se conformer aux consignes sanitaires établies par la Santé publique pour leur santé et celle des employés municipaux sur place: port du masque pour les personnes de 10 ans et plus, distanciation physique de deux mètres, désinfection des mains à l’entrée, aucun symptôme associé à la COVID-19 et aucun contact avec une personne positive ou en attente d’un résultat.

Séance du conseil sans public

La séance du conseil municipal du 17 novembre se déroulera sans public et sera diffusée en direct sur la page Facebook de la Ville. Les citoyens pourront envoyer leurs questions à l’avance au courriel info@ville.lac-megantic.qc.ca. Il sera également possible de le faire sur le fil de nouvelles lors de la séance.

Activités sportives

Les activités libres sont maintenues au Centre sportif Mégantic (ex: patin libre, bain libre, badminton à deux). Toutefois, les activités organisées et de groupe sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Une nouvelle programmation avec l’ajout de périodes libres sera connue en début de semaine prochaine. La salle de quilles devra fermer, ce secteur d’activités étant considéré comme un bar par la santé publique. Pour plus d’information, il est possible de suivre la page Facebook du Centre sportif Mégantic.

L’ouverture de la Station touristique Baie-des-Sables pour les sports d’hiver (ski alpin, ski de fond, raquette, glissade sur tube) est toujours prévue dès l’arrivée de la neige en décembre. Les mesures sanitaires de ces secteurs devront être respectées. La vente des billets de saison est débutée et la Ville s’attend à une saison record compte tenu de la popularité des sports individuels en ces temps de pandémie.

Médiathèque Nelly-Arcan

La médiathèque Nelly-Arcan demeure ouverte pour les prêts sans contact. Les autres services sont fermés. Les usagers pourront se présenter au comptoir et obtenir les ouvrages demandés. Il est recommandé de consulter le catalogue en ligne à l’avance sur le site et ainsi faciliter le travail des préposées. Les retours de documents se font toujours dans la chute située à la droite de la porte extérieure. Pour de plus amples informations, on peut consulter la page Facebook de la médiathèque.

Les renseignements touchant les mesures en zone rouge pour la population et les entreprises sont disponibles sur le site ville.lac-megantic.qc.ca.