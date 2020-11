Un producteur de Marston à la présidence de l’UPA locale - : Actualités Agriculture

Rémi Philippon, un producteur acéricole et de pommes de terre établi à Marston, est le nouveau président de l’UPA du Granit.

Le Syndicat local de l’UPA du Granit vient d’annoncer l’élection à la présidence de son conseil d’administration de Rémi Philippon, un producteur acéricole et de pommes de terre à Marston.

Actif au sein du conseil d’administration de l’UPA du Granit et des instances de l’Union des producteurs agricoles depuis 7 ans, Rémi Philippon possède une vaste expérience et connaissance du syndicalisme agricole et des enjeux agricoles et ruraux influençant la production agricole et la qualité de vie des agriculteurs.

«C’est avec plaisir, fierté et enthousiasme que j’accepte la présidence du Syndicat local de l’UPA du Granit. Le maintien des conditions en agriculture et le développement économique de notre MRC rurale demeurent des défis et ensemble nous continuerons à les relever. Le Syndicat local de l’UPA du Granit a une vision pour l’avenir de l’agriculture sur son territoire. Assurons-nous que cette vision devienne réalité», a réagi M. Philippon.

La MRC du Granit a adopté en 2018 un plan de développement de la zone agricole (PDZA), soit une vision concertée des acteurs concernés par le développement des secteurs agricole, forestier et agroalimentaire de la MRC. Cette vision stipule qu’en 2027 ces secteurs seront dynamiques et diversifiés. Les multiples utilisateurs de l’ensemble du territoire cohabiteront de façon harmonieuse et protégeront un environnement qualifié d’exceptionnel. Rémi Philippon succède à René Lachance qui a occupé la présidence au cours des quatre dernières années. Ce dernier a grandement contribué au bon fonctionnement de notre organisation, lui conférant aujourd’hui des bases solides.

M. Lachance demeurera actif au sein du conseil d’administration.

Le Syndicat local de l’UPA du Granit regroupe et représente les 767 producteurs agricoles propriétaires des 462 fermes situées sur un territoire couvrant 17 municipalités de la MRC du Granit.