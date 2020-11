Parc éolien: plus de 1,8 M$ aux partenaires municipaux - Rémi Tremblay : Actualités Municipalité

Au parc éolien communautaire du Granit. (Courtoisie EDG)

Les 16 municipalités partenaires du parc éolien communautaire du Granit recevront, pour l’exercice 2021, un montant de 1 812 701$ en redevances sur la production d’énergie électrique que génèrent les 12 éoliennes installées dans les collines de Saint-Robert-

Bellarmin. Un record, cette année encore, sur le plan des redevances aux municipalités.

En début d’année, le givre a considérablement ralenti la production, mais les 2e et 3e trimestres se sont avérés productifs grâce à la vitesse du vent. «Le parc éolien de Saint-Robert-Bellarmin offre de très bons résultats année après année. Je tiens à saluer les instigateurs de ce projet, dont Michel Poulin qui nous a quittés récemment, pour avoir travaillé avec ardeur à la mise sur pied de ce projet bénéfique pour l’environnement, le milieu et pour l’ensemble des partenaires», a déclaré Diane Roy, présidente du Conseil d’administration d’Énergie du Granit (EDG).

«Le parc éolien communautaire offre un rendement plus qu’intéressant entre autres grâce à la fiabilité de la technologie utilisée. Les choix qui ont été faits dans le passé portent maintenant leurs fruits et permettent d’envisager l’avenir avec le même optimisme», a affirmé la secrétaire-trésorière d’EDG, Sonia Cloutier.

Le parc éolien du Granit offre une capacité maximale de production de 24,5 mégawatts/heure. Ce parc est détenu à hauteur de 30% par 16 municipalités et à 70% par EDF Renouvelables, partenaire d’affaires oeuvrant dans l’aménagement et l’opération de parcs éoliens.

Rappelons que le Fonds de réserve de 5 M$ a été atteint lors du dernier exercice financier, faisant ainsi sorte que les municipalités se partagent l’entièreté de la somme générée par l’énergie produite par les 12 éoliennes. Depuis 2015, les municipalités se sont partagé un montant total de 6 778 611$.

Le Conseil d’administration d’EDG est composé de quatre représentants de la communauté, Diane, Roy, Maurice Bernier, Michel Duval et André Grenier, et de trois élus, Ghislain Breton, Jacques Breton et Jeannot Lachance, dont l’implication est grandement appréciée.