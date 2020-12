Le défi des églises - Rémi Tremblay : Actualités Société Coronavirus (COVID-19)

L’abbé Francis Morency, prêtre administrateur à l’Unité pastorale Sainte-Marie-du-Lac.

Les prêtres et l’équipe de pastorale font de leur mieux dans chacune des paroisses de l’Unité pastorale Sainte-Marie-du-Lac, mais les célébrations de Noël 2020 vont devoir rompre avec les traditions centenaires. «Étant donné que nous sommes en zone rouge depuis déjà quelque temps, nous avons dû adapter nos célébrations. Nous ne pouvons accepter que 25 personnes dans nos églises à chaque célébration», rappelle Francis Morency, prêtre administrateur.

S’adressant à ses paroissiens, le prêtre se dit bien peiné de la situation, mais «cela fait partie des contraintes imposées afin d’éviter le plus possible toute éclosion et nous respectons ces directives.»

À l’église Sainte-Agnès, afin d’accommoder le plus grand nombre possible, 15 personnes supplémentaires peuvent prendre place dans la sacristie et 25 personnes à la Salle Pilotte, au sous-sol, pour assister à l’assemblée dominicale.

Quand nous le pourrons, nous souhaitons pouvoir diffuser la messe sur écran depuis l’église. Dans l’ensemble des locaux, il y a distribution de la communion. Chaque local a une sortie indépendante des autres afin d’éviter le croisement entre les différents groupes, tel que demandé par les autorités diocésaines», ajoute l’abbé Morency.

Tout en souhaitant que la situation se rétablisse le plus rapidement possible, des changements à l’horaire des messes ont dû être apportés.

À l’église Sainte-Agnès, deux messes le samedi, à 16h et 19h, et trois messes le dimanche, à 9h, 11h et 16h.

Ailleurs, la messe se résume à une journée par semaine: à Saint-Hubert de Audet et à Saint-Romain, le samedi à 19h30; à l’église Saint-

Alphonse de Stornoway, le dimanche à 11h aux deux semaines; à Saint-Jean-Vianney de Frontenac, le lundi à 19h, et à l’église Sainte-Cécile, le mardi à 19h.